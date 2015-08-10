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亚洲 | 2015年 8月 10日 星期一 17:58 BJT

台湾汇市：台币收盘微升终止连七贬，因出口商抛美元及韩元止跌回升

* 外资净汇出约一亿美元，惟出口商抛汇台币获支撑
    * 午后韩元止贬收升，台币跟着升值终止连七贬走势
    * 明日实质交易区间估在31.630-31.730

    路透台北8月10日 - 台币兑美元 周一收盘微升，终止连七贬走势；交易员指出，今天外资虽净汇
出约一亿美元，惟在台股止跌收涨、韩元止贬走升，及出口商抛售美元等带动下，带动台币走扬。
    
    两位大型公股银行交易员表示，今天早盘台币一度因外资汇出而走贬，但出口商看到台币贬至31.700以上
价位纷纷抛售美元，加上午后韩元等亚币止贬转升，使台币获得支撑。
    
    〞外资有汇出，但韩元升值了，出口商出来丢美元，台币跟着韩元和其他亚币走升。〞一汇银人士说。
    
   一大型外资保管行交易员指出，今天一大早外资确有较大额的汇出款，使台币一度走低，但午后外资汇出
力道减弱，让台币趋稳。
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度与上日略为缩减。一
个月美元/台币远汇 尾盘报31.650/31.670，上日收在31.665。 
    
    台币兑美元今日收升一分，终止连续七个交易日收贬走势；今日实质交易区间在31.632-31.701，上日交
易区间在31.635-31.660。交易员预估，明日台币实质交投波动区间暂看在31.630-31.730。
    
    台湾股市周一收升，终止连二日下跌走势。分析师表示，随着指数跌深，加上本周五已是季报公布的尾声
，市场料这波因财报不佳带来的跌势利空已出尽，吸引短线买盘涌入，带动指数止跌震荡收升。大盘加权股价
指数 收涨0.29%报8,466.84点。 
    
    今日韩元 收在1163.2；上日收盘报1167.4。
    
    本周国际重要经济数据和事件有： 
    
    8/10(一)：美国8月就业趋势指数；美国亚特兰大联储总裁洛克哈特发表讲话。

    8/11(二)：美国劳工成本第二季初值；美国6月趸售(批发)库存和趸售销售；韩国7月失业率；德国8月ZEW
经济景气判断指数；澳洲国民银行(NAB)7月企业现况指数、信心指数；日本7月企业物价。

    8/12(三)：美国7月联邦预算；中国7月社会消费品零售总额、工业增加值、房地産投资和销售情况月度报
告；欧元区6月工业生産；瑞士ZEW 8月投资者信心指数；英国7月请领失业金人数、失业率；澳洲8月消费者信
心及第二季薪资价格指数；新西兰7月制造业采购经理人指数(PMI)；日本6月机械订单及工业生产；美国纽约
联储总裁杜德利发表演说；澳洲央行副总裁洛威发表演说。
    
    8/13(四)：美国7月进出口物价、零售销售；美国6月企业库存；新西兰第二季零售销售；德国CPI和HICP 
7月终值；法国HICP 7月终值；韩国央行利率决定；欧洲央行公布7月政策会议的会议记录；菲律宾央行政策决
定。
     
    8/14(五)：美国路透/密西根大学消费者信心指数8月初值；美国7月工业生産和制造业産出；美国7月PPI
；欧元区/德国/法国/意大利GDP第二季初值；欧元区消费者物价调和指数(HICP) 7月终值；澳洲央行助理总裁
肯特就“近期劳动市场的发展”讲话。  
 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     31.760    31.770  31.632-31.780   31.775     5.59    6.48
                                                                         
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 美元/台币一个月期            0.015/0.025            0.025/0.040
 美元/台币六个月期           -0.050/-0.030          -0.035/-0.010     
                                                
 (完)

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