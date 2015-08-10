台湾汇市：台币收盘微升终止连七贬，因出口商抛美元及韩元止跌回升

* 外资净汇出约一亿美元，惟出口商抛汇台币获支撑 * 午后韩元止贬收升，台币跟着升值终止连七贬走势 * 明日实质交易区间估在31.630-31.730 路透台北8月10日 - 台币兑美元 周一收盘微升，终止连七贬走势；交易员指出，今天外资虽净汇 出约一亿美元，惟在台股止跌收涨、韩元止贬走升，及出口商抛售美元等带动下，带动台币走扬。 两位大型公股银行交易员表示，今天早盘台币一度因外资汇出而走贬，但出口商看到台币贬至31.700以上 价位纷纷抛售美元，加上午后韩元等亚币止贬转升，使台币获得支撑。 〞外资有汇出，但韩元升值了，出口商出来丢美元，台币跟着韩元和其他亚币走升。〞一汇银人士说。 一大型外资保管行交易员指出，今天一大早外资确有较大额的汇出款，使台币一度走低，但午后外资汇出 力道减弱，让台币趋稳。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度与上日略为缩减。一 个月美元/台币远汇 尾盘报31.650/31.670，上日收在31.665。 台币兑美元今日收升一分，终止连续七个交易日收贬走势；今日实质交易区间在31.632-31.701，上日交 易区间在31.635-31.660。交易员预估，明日台币实质交投波动区间暂看在31.630-31.730。 台湾股市周一收升，终止连二日下跌走势。分析师表示，随着指数跌深，加上本周五已是季报公布的尾声 ，市场料这波因财报不佳带来的跌势利空已出尽，吸引短线买盘涌入，带动指数止跌震荡收升。大盘加权股价 指数 收涨0.29%报8,466.84点。 今日韩元 收在1163.2；上日收盘报1167.4。 本周国际重要经济数据和事件有： 8/10(一)：美国8月就业趋势指数；美国亚特兰大联储总裁洛克哈特发表讲话。 8/11(二)：美国劳工成本第二季初值；美国6月趸售(批发)库存和趸售销售；韩国7月失业率；德国8月ZEW 经济景气判断指数；澳洲国民银行(NAB)7月企业现况指数、信心指数；日本7月企业物价。 8/12(三)：美国7月联邦预算；中国7月社会消费品零售总额、工业增加值、房地産投资和销售情况月度报 告；欧元区6月工业生産；瑞士ZEW 8月投资者信心指数；英国7月请领失业金人数、失业率；澳洲8月消费者信 心及第二季薪资价格指数；新西兰7月制造业采购经理人指数(PMI)；日本6月机械订单及工业生产；美国纽约 联储总裁杜德利发表演说；澳洲央行副总裁洛威发表演说。 8/13(四)：美国7月进出口物价、零售销售；美国6月企业库存；新西兰第二季零售销售；德国CPI和HICP 7月终值；法国HICP 7月终值；韩国央行利率决定；欧洲央行公布7月政策会议的会议记录；菲律宾央行政策决 定。 8/14(五)：美国路透/密西根大学消费者信心指数8月初值；美国7月工业生産和制造业産出；美国7月PPI ；欧元区/德国/法国/意大利GDP第二季初值；欧元区消费者物价调和指数(HICP) 7月终值；澳洲央行助理总裁 肯特就“近期劳动市场的发展”讲话。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.760 31.770 31.632-31.780 31.775 5.59 6.48 元太外汇经纪公司 31.762 31.772 31.630-31.776 31.776 3.04 3.05 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.015/0.025 0.025/0.040 美元/台币六个月期 -0.050/-0.030 -0.035/-0.010 (完)