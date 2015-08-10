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亚洲 | 2015年 8月 10日 星期一 15:20 BJT

台湾债市：五、10年券殖利率续创逾两年新低，经济展望料转差

* 五、10年券殖利率续创逾两年新低，但跌幅收敛
    * 股市与债市连动性高，观察股市是否展开反弹
    * 30年券殖利率稳步向下，寿险需求增加

    路透台北8月10日 - 台湾五、10年公债殖利率周一续创逾两年收盘低位，因今年经济成
长率预估值料将下调。但随着台股盘中由黑翻红，引发短多获利了结五年券104/9A04109=T
WO，并牵动10年券104/5 双双脱离日低。
    
    多方今日无法在104/9扩大战果，且成交量增加。交易员认为，五年公债殖利率已接近2
8天央行存单利率，除非央行减少28天存单冲销量，并扩大低利率的14天期存单发行，否则
五年债殖利率再向下空间有限。
    
    〞(五年券殖利率)愈往下愈来困难，除非出现14天(定存单)取代28天，否则极限就是0.
87%。〞一位票券商交易员说。
    
    另一证券商交易员也指出，依过去历史经验，除非央行降息，否则28天期定存单利率还
是会维持在0.87%水准不动。近期央行续发利率仅0.50%的14天期存单，与28天存在不合理的
利差。因此只要央行降低28天的冲销量，并增发14天期，也代表进一步宽松讯息的释出。
    
    一公股银行交易主管表示，台债近期与台股连动性高，原预料台股应会向下修正至8,20
0-8,300点，不过下方承接拉抬的力量颇强。若一旦强势反转，有可能引发台债殖利率反弹
。
    
    相较于短端续攻略显无力，殖利率曲线长端的30年券104/11 则稳步向下。
寿险业交易员称，美债30年券表现强于各年期券，带动台债跟进修正。且因近期美元兑台币
转强，投资美元债券的避险成本拉高，使得台币计价的公债重获青睐。
    
    但她认为，长券筹码都集中在寿险、大型公股银行手中，使得盘面流动性不足，殖利率
容易失真。建议财政部应该考虑增加长债供给。 
    
    今日五年券104/9殖利率收在0.9150%，前低在2013年5月10日的0.8905%;10年券104/5殖
利率则来到1.3747%，前低在6月19日的1.3535%。 
    
    台湾股市周一收升，终止连二日下跌走势。大盘加权股价指数 收涨0.29%报8,46
6.84点。     
    
    台湾主计总处将于周五公布第二季国内生产总值(GDP)修正值，一般预料，将会下修今
年GDP成长预估值。此前主计总处已在5月将今年经济成长率下修0.5百分点至3.28%。 
      
    交易员预估，明日10年公债104/5殖利率交易区间暂看在1.350-1.400%；五年公债104/9
殖利率则暂看0.890-0.930%。 
            
      收盘价                 涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                 (基点)                                 (亿台币)
  期                                                               
   5   104/9                  -0.10      0.9150%  *0.8990-0.9150%     118.50
  10   104/5                  -1.53      1.3747%  *1.3635-1.3805%     121.00
 注：*表创该券发行以来殖利率新低。
     
    本周全球重要经济事件和数据包括：    
    8/10(一)：美国8月就业趋势指数；欧元区8月Sentix投资者信心指数；美国亚特兰大联
储总裁洛克哈特发表讲话。

    8/11(二)：美国劳工成本第二季初值；美国6月趸售(批发)库存和趸售销售；韩国7月失
业率；德国8月ZEW经济景气判断指数；澳洲国民银行(NAB)7月企业现况指数、信心指数；日
本7月企业物价。

    8/12(三)：美国7月联邦预算；中国7月社会消费品零售总额、工业增加值、房地産投资
和销售情况月度报告；欧元区6月工业生産；瑞士ZEW 8月投资者信心指数；英国7月请领失
业金人数、失业率；澳洲8月消费者信心及第二季薪资价格指数；新西兰7月制造业采购经理
人指数(PMI)；日本6月机械订单及工业生产；美国纽约联储总裁杜德利发表演说；澳洲央行
副总裁洛威发表演说。
    
    8/13(四)：美国7月进出口物价、零售销售；美国6月企业库存；新西兰第二季零售销售
；德国CPI和HICP 7月终值；法国HICP 7月终值；韩国央行利率决定；欧洲央行公布7月政策
会议的会议记录；菲律宾央行政策决定。
     
    8/14(五)：美国路透/密西根大学消费者信心指数8月初值；美国7月工业生産和制造业
産出；美国7月PPI；欧元区/德国/法国/意大利GDP第二季初值；欧元区消费者物价调和指数
(HICP) 7月终值；澳洲央行助理总裁肯特就“近期劳动市场的发展”讲话。   
         30      104/11                       2.2210
         20       104/7                     没有成交
         10       104/5                       1.3747
          5       104/9                       0.9150
          3       104/1                     没有成交
          2      104/10                     没有成交
 (完)

 (记者 董永年；审校 黄凯)

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