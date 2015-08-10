台湾债市：五、10年券殖利率续创逾两年新低，经济展望料转差

* 五、10年券殖利率续创逾两年新低，但跌幅收敛 * 股市与债市连动性高，观察股市是否展开反弹 * 30年券殖利率稳步向下，寿险需求增加 路透台北8月10日 - 台湾五、10年公债殖利率周一续创逾两年收盘低位，因今年经济成 长率预估值料将下调。但随着台股盘中由黑翻红，引发短多获利了结五年券104/9A04109=T WO，并牵动10年券104/5 双双脱离日低。 多方今日无法在104/9扩大战果，且成交量增加。交易员认为，五年公债殖利率已接近2 8天央行存单利率，除非央行减少28天存单冲销量，并扩大低利率的14天期存单发行，否则 五年债殖利率再向下空间有限。 〞(五年券殖利率)愈往下愈来困难，除非出现14天(定存单)取代28天，否则极限就是0. 87%。〞一位票券商交易员说。 另一证券商交易员也指出，依过去历史经验，除非央行降息，否则28天期定存单利率还 是会维持在0.87%水准不动。近期央行续发利率仅0.50%的14天期存单，与28天存在不合理的 利差。因此只要央行降低28天的冲销量，并增发14天期，也代表进一步宽松讯息的释出。 一公股银行交易主管表示，台债近期与台股连动性高，原预料台股应会向下修正至8,20 0-8,300点，不过下方承接拉抬的力量颇强。若一旦强势反转，有可能引发台债殖利率反弹 。 相较于短端续攻略显无力，殖利率曲线长端的30年券104/11 则稳步向下。 寿险业交易员称，美债30年券表现强于各年期券，带动台债跟进修正。且因近期美元兑台币 转强，投资美元债券的避险成本拉高，使得台币计价的公债重获青睐。 但她认为，长券筹码都集中在寿险、大型公股银行手中，使得盘面流动性不足，殖利率 容易失真。建议财政部应该考虑增加长债供给。 今日五年券104/9殖利率收在0.9150%，前低在2013年5月10日的0.8905%;10年券104/5殖 利率则来到1.3747%，前低在6月19日的1.3535%。 台湾股市周一收升，终止连二日下跌走势。大盘加权股价指数 收涨0.29%报8,46 6.84点。 台湾主计总处将于周五公布第二季国内生产总值(GDP)修正值，一般预料，将会下修今 年GDP成长预估值。此前主计总处已在5月将今年经济成长率下修0.5百分点至3.28%。 交易员预估，明日10年公债104/5殖利率交易区间暂看在1.350-1.400%；五年公债104/9 殖利率则暂看0.890-0.930%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 -0.10 0.9150% *0.8990-0.9150% 118.50 10 104/5 -1.53 1.3747% *1.3635-1.3805% 121.00 注：*表创该券发行以来殖利率新低。 本周全球重要经济事件和数据包括： 8/10(一)：美国8月就业趋势指数；欧元区8月Sentix投资者信心指数；美国亚特兰大联 储总裁洛克哈特发表讲话。 8/11(二)：美国劳工成本第二季初值；美国6月趸售(批发)库存和趸售销售；韩国7月失 业率；德国8月ZEW经济景气判断指数；澳洲国民银行(NAB)7月企业现况指数、信心指数；日 本7月企业物价。 8/12(三)：美国7月联邦预算；中国7月社会消费品零售总额、工业增加值、房地産投资 和销售情况月度报告；欧元区6月工业生産；瑞士ZEW 8月投资者信心指数；英国7月请领失 业金人数、失业率；澳洲8月消费者信心及第二季薪资价格指数；新西兰7月制造业采购经理 人指数(PMI)；日本6月机械订单及工业生产；美国纽约联储总裁杜德利发表演说；澳洲央行 副总裁洛威发表演说。 8/13(四)：美国7月进出口物价、零售销售；美国6月企业库存；新西兰第二季零售销售 ；德国CPI和HICP 7月终值；法国HICP 7月终值；韩国央行利率决定；欧洲央行公布7月政策 会议的会议记录；菲律宾央行政策决定。 8/14(五)：美国路透/密西根大学消费者信心指数8月初值；美国7月工业生産和制造业 産出；美国7月PPI；欧元区/德国/法国/意大利GDP第二季初值；欧元区消费者物价调和指数 (HICP) 7月终值；澳洲央行助理总裁肯特就“近期劳动市场的发展”讲话。 30 104/11 2.2210 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.3747 5 104/9 0.9150 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 董永年；审校 黄凯)