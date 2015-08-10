中国汇市：人民币早市延续整理无视贬值压力，外贸下滑数据影响有限

路透上海8月10日 - 人民币兑美元即期 周一早盘延续直线运行，中间价则三连升至本月以来新高。交易员表示，周末欠佳海关进出口贸易数据对汇市影响非常有限，市场对即期走势预期非常稳定，而且购汇需求高于结汇需求，央行维稳措施难退，人民币短期并无方向。

他们并指出，虽见机构对人民币短期突破6.21元支撑的预期不高，但汇率贬值预期依然存在，不少机构依然会选择一定的方式对冲这种潜在的贬值风险，其中人民币6个月期权隐含波动率 创四个月新高，足以表明市场态度。

“spot其实很难动，下面有央妈，上头有购汇，而真正的结汇不出来，这种状况是没办法改变的。如果从风险对冲来看，衍生品市场的贬值预期是可以理解的。”一中资行交易员表示。

北京时间11:46，中国人民币兑美元 即期报6.2096，上日收报6.2097元。今日人民币兑美元中间价 报6.1162元，上日中间价为6.1174元。人民币即期成交量 半日成交88亿美元，和上周五基本持平。

中国海关上周六公布的7月以美元计价出口同比下降8.3%；进口同比下降8.1%，贸易顺差430.25亿美元。7月外贸出口先导指数为连续第五个月下滑，表明今年第三季度出口压力仍然较大。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩最新报告指出，通过人民币主动贬值来缓解外贸企业的困境或得不偿失。因为贬值对出口的带动作用有限，而人民币币值稳定有助于降低进口端的成本。近年来出口对国民经济的拉动作用明显下降，主动贬值的成本和收益率恐怕难以对等。另外贸然大幅贬值人民币，可能会引起新一轮的人民币资产价格波动。

全球汇市方面，美元指数周一亚市早盘仍接近近四个月高位，此前出炉的良好美国就业数据，支持了美联储最早9月升息的预期，澳元和新西兰元周一变动不大。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2805元, 上日尾盘为6.278元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2167/6.2171元, 上一交易日尾盘报6.217元。