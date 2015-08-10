主要国家经济指标预测--8月11日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月11日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 7月 -- 正11.0 企业信心指数 -- 正10 0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月) 7月 -- -0.2% (较上年同期) -- -0.5% 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月终值 -- -0.1% (较上年同期) +0.2% +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -1.9% (较上年同期) +0.4% +0.4% 0900 德国ZEW经济景气判断指数 8月 正32.0 正29.7 现况指数 正64.4 正63.9 1000 美国NFIB小企业信心指数 7月 -- 94.10 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 7月 19.5 20.28 1230 美国劳工成本 第二季初值 +0.2% +6.7% 非农生产率环比年率 +1.6% -3.1% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 6月 +0.4% +0.8% 趸售销售(较前月) +0.4% +0.3% 2300 韩国失业率 7月 -- 3.9% 2350 日本企业物价(较前月) 7月 -0.1% -0.2% (较上年同期) -2.9% -2.4% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月9日(日) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 7月 +2.6% -- 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 6月 盈余5,586 盈余7,736 8月10日(一) 0500 日本消费者信心指数 7月 40.3 -- 0600 日本服务业景气判断指数 7月 51.6 -- 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 8月 18.4 20.2 1400 美国就业趋势指数 8月 127.89 -- 2100 韩国出口物价(较上年同期) 7月 -1.7% -- 进口物价(较上年同期) -13.7% -- 2245 新西兰电子卡零售销售(经季节调整)(较前月) 7月 +0.4% -- (较上年同期) +5.6% -- 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 7月 +1.2% +1.00% (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”