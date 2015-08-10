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亚洲 | 2015年 8月 11日 星期二 07:12 BJT

****主要国家经济指标预测--8月11日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    8月11日(二)
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                 7月        --      正11.0
                          企业信心指数                            --        正10
    0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月)                 7月        --       -0.2%
                              (较上年同期)                        --       -0.5%
    0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)         7月终值        --       -0.1%
                              (较上年同期)                       +0.2%     +0.2%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                   --       -1.9%
                                   (较上年同期)                  +0.4%     +0.4%
    0900 德国ZEW经济景气判断指数                       8月      正32.0    正29.7
                现况指数                                        正64.4    正63.9
    1000 美国NFIB小企业信心指数                        7月        --       94.10
    1215 加拿大房屋开工年率(万户)                      7月        19.5     20.28
    1230 美国劳工成本                           第二季初值       +0.2%     +6.7%
              非农生产率环比年率                                 +1.6%     -3.1%
    1400 美国趸售(批发)库存(较前月)                    6月       +0.4%     +0.8%
             趸售销售(较前月)                                    +0.4%     +0.3%
    2300 韩国失业率                                    7月        --        3.9%
    2350 日本企业物价(较前月)                          7月       -0.1%     -0.2%
                     (较上年同期)                                -2.9%     -2.4%

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值
    
    8月9日(日)
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                  7月       +2.6%      --
    2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆)              6月   盈余5,586 盈余7,736

    8月10日(一)
    0500 日本消费者信心指数                            7月        40.3      --
    0600 日本服务业景气判断指数                        7月        51.6      --
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                    8月        18.4      20.2
    1400 美国就业趋势指数                              8月      127.89      --
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                      7月       -1.7%      --
             进口物价(较上年同期)                               -13.7%      --
    2245 新西兰电子卡零售销售(经季节调整)(较前月)      7月       +0.4%      --
                             (较上年同期)                        +5.6%      --
    2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期)   7月       +1.2%    +1.00%
    (完)

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