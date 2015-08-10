《汇市简讯》美元兑日圆涨后企稳，有逢低买盘支撑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 美元/日圆从124.15升至124.42，随后企稳，124.70以上有卖单
* 124.00和123.80有稳健买单，在124.00有29.94亿美元期权到期
* 在此上方亦有大量期权到期，在125.00有12.54亿美元，125.25有9.58亿美元
* 美债收益率小涨但仍承压，10年期美债收益率报2.183%，稍早报2.171%，纽约收盘报2.16%
* 欧元/日圆上涨，从136.12涨至136.40，136.00处有期权到期(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”