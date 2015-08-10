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亚洲 | 2015年 8月 10日 星期一 12:21 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆涨后企稳，有逢低买盘支撑

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* 美元/日圆从124.15升至124.42，随后企稳，124.70以上有卖单

* 124.00和123.80有稳健买单，在124.00有29.94亿美元期权到期

* 在此上方亦有大量期权到期，在125.00有12.54亿美元，125.25有9.58亿美元

* 美债收益率小涨但仍承压，10年期美债收益率报2.183%，稍早报2.171%，纽约收盘报2.16%

* 欧元/日圆上涨，从136.12涨至136.40，136.00处有期权到期(完)

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