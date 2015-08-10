中国货币市场：主要回购利率窄幅波动，资金面偏松局面短期难改

路透上海8月10日 - 中国银行间市场周一早盘主要回购利率 窄幅波动。资金供需较上周变化不大，大行供给持续稳定，而预期相对乐观令交投仍主要集中在隔夜品种上，资金面偏松局面料短期难改。

交易员并指出，流动性宽裕令回购利率反弹乏力，但从近日开盘价指引意图看，似乎也不希望资金价格再有明显下滑，近期回购利率维持横盘震荡的概率亦较大。

“资金还是挺多的，现在融资需求大部分通过隔夜满足，大行也不愿意（价格）出的太低，这个价格也挺好，大家也能接受，”华东一银行交易员表示。

她并认为，尽管近几日开盘价有意控制回购利率的下行，但对资金预期应不至有负面影响，“每天调升几个bp（基点），也不会让市场太担忧，三季度（资金面）应该没什么压力。”

今日隔夜至14天回购利率波幅都很小，北京时间12:00，三个品种的加权平均利率较上周五变动幅度均不超过1个bp。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:17 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.5442 1.5342 +1.00

七天 2.4146 2.4213 -0.67

14天 2.5176 2.5275 -0.99

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.2400 0.2650 +97.50

七天 1.3000 0.9050 +39.50

14天 1.3650 1.1400 +22.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.5500 1.5300 +2.00

七天 2.4200 2.4400 -2.00

14天 2.5200 2.5300 -1.00

Shibor

其中:隔夜 1.5570 1.5290 +2.80

七天 2.4550 2.4530 +0.20