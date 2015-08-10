香港个股：碧桂园子公司拟第三季发行第二期本金额最多30亿元国内公司债券

路透香港8月10日 - 中国房地产商--碧桂园 周一称，其全资子公司计划于第三季度发行本金额不超过30亿元人民币的第二期国内公司债券，资金将用于为现有债务再融资及一般营运资本用途。

碧桂园全资附属公司增城市碧桂园物业发展有限公司作为发行人，此前获准发行最多60亿元公司债，其中首批本金额不超过30亿元的三年期公司债已于本月初发行，票面利率为4.2%，为红筹房企首次公司债券发行最低利率。

公司的声明称，发行人计划第三季发行不超过30亿元第二期国内债券，广发证券、安信证券及平安证券为联合主承销商。第二期国内债券将于上海证券交易所上市。

碧桂园早盘收高2%，报3.06港元。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)