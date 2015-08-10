修正-中国债市动态：现券收益率略反弹IRS持稳，股市涨及止盈压力添扰动

(第一段中股市小涨改为股市上涨)

路透上海8月10日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率小幅反弹，其中短债表现稍明显。交易人士表示，继前期收益率累积一定跌幅，部分止盈机构出现，同时早间股市上涨，亦添扰动，不过目前仍难以撼动债市整体向暖势头。

交易员并指出，周末公布的通胀和进出口数据暂未对市场产生明显影响，短期股市变化可持续性如何仍值得关注。

“早上三、五年的利率债反弹的多一点，长债不到2个点吧，就是一波情绪，毕竟股市好了些，”上海一银行交易员称，也有止盈的力量，因为前期收益率下的太快了。

他谈到，现在的市场，基金是大买方，好多钱花不掉，交易户是跟着做，所以一旦收益率被买盘打下去，总会有些想止盈的、想解套的机构在出货，但债市大趋势不会变。

股市沪综指周一早盘收升3.2%。分析师指出，上周连续缩量后，短期市场做空动能逐渐减弱，今日国企改革概念股受消息刺激集体走强激发人气，惟后续反弹力度和节奏仍需量能配合。

北京一券商交易员指出，周末出台的宏观数据影响有限，而目前股市走势仍为牵制债市的重要因素，警惕前期介入现券的基金等机构带来的抛压，“万一股票哪天好了，他们估计还得跑掉”。

中国7月进出口同比均下滑逾8%，显示国内经济下行压力较大的同时，对海外需求复苏也难以寄予厚望，这表明下半年有必要延续宽松政策基调，而外贸稳增长政策仍待落实。

猪价近期一路上涨，助推7月CPI升至九个月高位，分析人士认为，在经济总需求相对疲软的情况下，物价因素对货币政策的影响目前并不显着，总体货币政策基调应不改。

剩余期限近五年的国开行150213券最新报价收益率 在3.5000%/3.4300%，上日尾盘为3.50%/3.40%。