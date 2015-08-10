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亚洲 | 2015年 8月 10日 星期一 12:33 BJT

《全球汇市》美元持于近四个月高位附近，非农就业数据支持FED升息

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0966 1.0965 0.01 -9.35 1.2097

美元/日圆 124.34 124.21 0.10 4.09 119.68

欧元/日圆 136.35 136.22 0.10 -6.11 144.78

美元/瑞郎 0.9826 0.9833 -0.07 -1.16 0.9941

英镑/美元 1.5486 1.5495 -0.06 -0.56 1.5573

美元/加元 1.3136 1.3128 0.06 13.07 1.1618

澳元/美元 0.7396 0.7416 -0.27 -9.45 0.8168

新西兰元/美元 0.6609 0.6616 -0.11 -15.24 0.7797

澳元/日圆 91.960 92.110 -0.16 -5.90 97.750

新西兰元/日圆 82.180 82.180 0.00 -12.11 93.310

英镑/日圆 192.55 192.46 0.05 3.61 186.38

澳元/新西兰元 1.1186 1.1186 0.00 6.85 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/孙国玉/刘秀红/王丽鑫；审校 高琦/孙茉莉/李婷仪/白云)
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