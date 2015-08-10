《全球汇市》美元持于近四个月高位附近，非农就业数据支持FED升息

****澳新经济指标预测--5月9日-5月16日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- -0.3% (较上年同期) -- +5.6% 5月10日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75%
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0966 1.0965 0.01 -9.35 1.2097
美元/日圆 124.34 124.21 0.10 4.09 119.68
欧元/日圆 136.35 136.22 0.10 -6.11 144.78
美元/瑞郎 0.9826 0.9833 -0.07 -1.16 0.9941
英镑/美元 1.5486 1.5495 -0.06 -0.56 1.5573
美元/加元 1.3136 1.3128 0.06 13.07 1.1618
澳元/美元 0.7396 0.7416 -0.27 -9.45 0.8168
新西兰元/美元 0.6609 0.6616 -0.11 -15.24 0.7797
澳元/日圆 91.960 92.110 -0.16 -5.90 97.750
新西兰元/日圆 82.180 82.180 0.00 -12.11 93.310
英镑/日圆 192.55 192.46 0.05 3.61 186.38
澳元/新西兰元 1.1186 1.1186 0.00 6.85 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 许娜/孙国玉/刘秀红/王丽鑫；审校 高琦/孙茉莉/李婷仪/白云)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- -0.3% (较上年同期) -- +5.6% 5月10日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75%
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 2300 韩国失业率 4月 -- 3.7% 2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 -- 12,303 5月10日(三) 0300 韩国L货供额 3月 -- +7.2% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 4月 --
路透纽约5月8日 - 油价周一上涨，盘中交投震荡，受主要产油国的声明支撑。声明暗示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的减产行动将可能延长至2018年初。