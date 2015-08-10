路透基点：台湾英业达4.8亿美元再融资贷款展开筹组一般银团--TRLPC

路透香港8月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，台湾上市公司英业达的4.8亿美元三年期再融资案，由10家牵头行兼簿记行(MLAB)安排，其中的华南银行已负责展开一般银团的筹组。

消息人士称，华南银行协调安排此案，也同时担任额度代理行。

这笔子弹式定期贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点，若台北金融业美元拆借利率(TAIFX)与Libor利差超过38个基点，借款方将支付超出部份。

以三个层级邀请银行参贷：

承贷4,000万美元以上者，前端费15个基点，获得MLAB头衔；

承贷2,500-3,990万美元，费用10个基点；

承贷1,000-2,490万美元，费用5个基点。

这项无担保贷款在第三年底可选择延长两年，费用12个基点。消息人士称，亦设有金额未定的绿鞋贷款(greenshoe)，承诺费10个基点。

贷款资金一大部分将用于2010年11月一笔4.75亿美元五年期循环贷款的再融资，剩余资金用于营运资本。

2010年的4.75亿美元贷款原始目标为4亿美元，最高综合收益62.4个基点，较Libor加码57个基点。(完)