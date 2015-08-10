版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 10日 星期一 13:49 BJT

日本债市：公债价格走高，跟随长期美债涨势

路透东京8月10日 - 日本公债价格周一上涨，追随美国长期公债的涨势，此前美国公布的就业数据巩固美联储升息预期，推低股价。

10年期日债收益率(殖利率) 跌1基点至0.405%，10年期日债期货合约价格 涨0.12，至147.62。

30年期日债 收益率也跌1基点，至1.425%，暗示交易员看好周二规模8,000亿日圆的30年期日债标售。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.005% +0.0 0.005%

五年期公债 0.090% +0.0 0.090%

10年期公债 0.405% -1.0 0.415%

20年期公债 1.175% -0.5 1.180%

30年期公债 1.425% -1.0 1.435%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.62 +0.12 147.50

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

(编译 白云; 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐