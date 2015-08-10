日本债市：公债价格走高，跟随长期美债涨势

****澳新经济指标预测--5月9日-5月16日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- -0.3% (较上年同期) -- +5.6% 5月10日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75%
路透东京8月10日 - 日本公债价格周一上涨，追随美国长期公债的涨势，此前美国公布的就业数据巩固美联储升息预期，推低股价。
10年期日债收益率(殖利率) 跌1基点至0.405%，10年期日债期货合约价格 涨0.12，至147.62。
30年期日债 收益率也跌1基点，至1.425%，暗示交易员看好周二规模8,000亿日圆的30年期日债标售。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.005% +0.0 0.005%
五年期公债 0.090% +0.0 0.090%
10年期公债 0.405% -1.0 0.415%
20年期公债 1.175% -0.5 1.180%
30年期公债 1.425% -1.0 1.435%
10年期公债期货 <0#JGB:> 147.62 +0.12 147.50
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
(编译 白云; 审校 张若琪)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- -0.3% (较上年同期) -- +5.6% 5月10日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75%
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 2300 韩国失业率 4月 -- 3.7% 2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 -- 12,303 5月10日(三) 0300 韩国L货供额 3月 -- +7.2% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 4月 --
路透纽约5月8日 - 油价周一上涨，盘中交投震荡，受主要产油国的声明支撑。声明暗示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的减产行动将可能延长至2018年初。