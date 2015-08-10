台湾股市：震荡收涨终止连二跌，料季报利空出尽吸引买盘涌入

路透台北8月10日 - 台湾股市周一收升，终止连二日下跌走势。分析师表示，随着指数跌深，加上本周五已是季报公布的尾声，市场料这波因财报不佳带来的跌势利空已出尽，吸引短线买盘涌入，带动指数止跌震荡收升。

大盘加权股价指数 收涨0.29%报8,466.84点。今日成交初值 为782.91亿台币，上交易日修正后为761.54亿。

〞大盘应该准备跌深反弹了，因为成交量稍微放大了。〞一位证券公司不愿具名主管说。

该主管表示，今天台积电 股价虽大跌，但大盘不跌反涨，部分跌深的个股如大立光 已止跌，显示大盘开始酝酿跌深反弹，但若要进一步走高，成交量应放大到千亿台币以上，上攻力道较强。

凯基投顾一位不愿具名分析师指出，累计这波台股指数跌幅已达16%，但融资大减29%，表示先前多杀多的卖压，及停损卖压暂解，指数下跌初步达到满足点。

只不过，他也说，今天指数虽反弹，成交量却未能逾千亿台币大关，短线大盘破底风险尚未解除。明日指数区间看8,320-8,500点。

台积电今天收跌3.01%，报129台币；大立光收涨1.7%，报2,985台币。