台湾股市：震荡收涨终止连二跌，料季报利空出尽吸引买盘涌入

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月10日 - 台湾股市周一收升，终止连二日下跌走势。分析师表示，随着指数跌深，加上本周五已是季报公布的尾声，市场料这波因财报不佳带来的跌势利空已出尽，吸引短线买盘涌入，带动指数止跌震荡收升。
大盘加权股价指数 收涨0.29%报8,466.84点。今日成交初值 为782.91亿台币，上交易日修正后为761.54亿。
〞大盘应该准备跌深反弹了，因为成交量稍微放大了。〞一位证券公司不愿具名主管说。
该主管表示，今天台积电 股价虽大跌，但大盘不跌反涨，部分跌深的个股如大立光 已止跌，显示大盘开始酝酿跌深反弹，但若要进一步走高，成交量应放大到千亿台币以上，上攻力道较强。
凯基投顾一位不愿具名分析师指出，累计这波台股指数跌幅已达16%，但融资大减29%，表示先前多杀多的卖压，及停损卖压暂解，指数下跌初步达到满足点。
只不过，他也说，今天指数虽反弹，成交量却未能逾千亿台币大关，短线大盘破底风险尚未解除。明日指数区间看8,320-8,500点。
台积电今天收跌3.01%，报129台币；大立光收涨1.7%，报2,985台币。
亚洲股市周一下跌，接近一年半低点，马币(林吉特)等商品货币进一步走跌，此前中国公布的数据凸显国内需求放缓趋势加深。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”