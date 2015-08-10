国际油市：油价下跌，因供应过剩且中国经济数据不佳

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
中国官方预估今年经济增长7%，以全球标准来说这个数字相当强劲，但一些经济分析师认为实际上增速可能要慢得多。
“周末公布的贸易数据或许让市场有些担心。”澳新银行(澳盛/ANZ)资深商品策略师Mark Pervan称。
0537GMT，布兰特原油 下跌0.24美元，报每桶48.37美元，此前触及48.26美元的逾六个月低位。
美国原油 跌0.21美元，至每桶43.66美元，稍早跌至43.35美元，为近五个月低点。
受持续供应过剩和需求低迷打压，两种指标油价已连跌六周。
“地面上原油库存太多，尤其是美国的油库存，几乎要创新高或是略低于记录高位。”Pervan并指出，近来伊朗达成核协议后，储存于油轮的伊朗原油正要开始进入市场。
油田服务公司Baker Hughes周五称，美国活跃钻机数增加六个，令油市前景更为偏空。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/张若琪 审校 艾茂林/于春红)
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