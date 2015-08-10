国际油市：油价下跌，因供应过剩且中国经济数据不佳

中国官方预估今年经济增长7%，以全球标准来说这个数字相当强劲，但一些经济分析师认为实际上增速可能要慢得多。

“周末公布的贸易数据或许让市场有些担心。”澳新银行(澳盛/ANZ)资深商品策略师Mark Pervan称。

0537GMT，布兰特原油 下跌0.24美元，报每桶48.37美元，此前触及48.26美元的逾六个月低位。

美国原油 跌0.21美元，至每桶43.66美元，稍早跌至43.35美元，为近五个月低点。

受持续供应过剩和需求低迷打压，两种指标油价已连跌六周。

“地面上原油库存太多，尤其是美国的油库存，几乎要创新高或是略低于记录高位。”Pervan并指出，近来伊朗达成核协议后，储存于油轮的伊朗原油正要开始进入市场。

油田服务公司Baker Hughes周五称，美国活跃钻机数增加六个，令油市前景更为偏空。(完)

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