日本股市：日经指数小升且东证股价指数创八年高位，受中国股市提振

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京8月10日 - 日股日经指数周一微升，中国股市沪综指上涨给投资者带来信心，令其摆脱了中国出口下降所带来的担忧。
日经指数 涨0.4%至20,808.69点。
东证股价指数 收涨0.7%至八年高点1,691.29点。JPX-日经400指数 涨0.6%至15,251.93点。
电信股KDDI 收涨4.4%，Yokogawa Electric 涨6.3%。两家公司在上周五盘后均发布了强劲季度财报。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”