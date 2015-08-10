日本股市：日经指数小升且东证股价指数创八年高位，受中国股市提振

路透东京8月10日 - 日股日经指数周一微升，中国股市沪综指上涨给投资者带来信心，令其摆脱了中国出口下降所带来的担忧。

日经指数 涨0.4%至20,808.69点。

东证股价指数 收涨0.7%至八年高点1,691.29点。JPX-日经400指数 涨0.6%至15,251.93点。

电信股KDDI 收涨4.4%，Yokogawa Electric 涨6.3%。两家公司在上周五盘后均发布了强劲季度财报。(完)