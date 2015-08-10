全球金市：金价微涨，美国就业数据支持9月加息预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“虽然美国升息预期的推迟可能会减轻黄金近期的一些压力，但鉴于美国最终将升息的前景，这并不意味着黄金会自当前价位大幅反弹。”汇丰分析师James Steel说道。
黄金上周连续第七周收低，为1999年以来的最长周线连跌纪录。黄金目前正在竭力摆脱7月触及的五年半低点1,077美元。
美国12月期金 上涨0.2%至每盎司1,096美元。
现货铂金 上涨0.7%至每盎司966美元，现货钯金 下滑0.3%至596美元，两种贵金属都接近上周触及的数年低位。现货银 上涨0.3%至每盎司14.88美元。（完）
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(编译 孙国玉/高琦 审校 王洋/孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”