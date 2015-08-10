全球金市：金价微涨，美国就业数据支持9月加息预期

“虽然美国升息预期的推迟可能会减轻黄金近期的一些压力，但鉴于美国最终将升息的前景，这并不意味着黄金会自当前价位大幅反弹。”汇丰分析师James Steel说道。

黄金上周连续第七周收低，为1999年以来的最长周线连跌纪录。黄金目前正在竭力摆脱7月触及的五年半低点1,077美元。

美国12月期金 上涨0.2%至每盎司1,096美元。

现货铂金 上涨0.7%至每盎司966美元，现货钯金 下滑0.3%至596美元，两种贵金属都接近上周触及的数年低位。现货银 上涨0.3%至每盎司14.88美元。（完）

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