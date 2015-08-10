中国债市：7月债券托管增量为历史次高，基金增持创新高--中债登

路透上海8月10日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，7月末债券托管余额为31.35万亿元人民币，当月增加7,872亿元，尽管较上月的历史高点1.01万亿元有所下降，但仍为历史次高。

按投资者统计，基金类机构（含商业银行理财产品）当月托管增量创下新高，为2,351亿元，显示在股灾过后，理财及打新资金等大量回流债市。

此外银行当月托管净增5,193亿元，较上月的近8,000亿元明显回落；而境外机构当月托管规模亦增加285亿元，为去年10月以来高点。

而按债券统计，在地方政府债持续供给的拉动下，7月政府债券托管增量虽较上月有所下降，但仍高达7,138亿元；政策性金融债净增量亦环比有所减少，为837亿元。

路透统计，中国今年启动地方债发行约两个半月以来，累计发行规模已达1.561万亿元人民币，其中以公开招标方式完成的逾八成。

目前包括财政部下达的两批共2万亿元的地方债置换额度在内，今年地方债的计划发行规模为2.6万亿元；据此计算，已发行规模占2.6万亿元比例约为60%。

以下为2015年7月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):

2015年7月末 当月增减 当年累计增减

====================================================

商业银行 198,642.84 5,192.96 17,634.89

----------------------------------------------------

基金类 37,836.10 2,351.48 5,193.59

(含银行理财)

----------------------------------------------------

保险机构 22,661.07 -14.47 -155.14

----------------------------------------------------

证券公司 2,838.44 4.46 671.61

----------------------------------------------------

境外机构 6,183.39 284.52 821.62

====================================================

中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。