中国债市：7月债券托管增量为历史次高，基金增持创新高--中债登

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海8月10日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，7月末债券托管余额为31.35万亿元人民币，当月增加7,872亿元，尽管较上月的历史高点1.01万亿元有所下降，但仍为历史次高。
按投资者统计，基金类机构（含商业银行理财产品）当月托管增量创下新高，为2,351亿元，显示在股灾过后，理财及打新资金等大量回流债市。
此外银行当月托管净增5,193亿元，较上月的近8,000亿元明显回落；而境外机构当月托管规模亦增加285亿元，为去年10月以来高点。
而按债券统计，在地方政府债持续供给的拉动下，7月政府债券托管增量虽较上月有所下降，但仍高达7,138亿元；政策性金融债净增量亦环比有所减少，为837亿元。
路透统计，中国今年启动地方债发行约两个半月以来，累计发行规模已达1.561万亿元人民币，其中以公开招标方式完成的逾八成。
目前包括财政部下达的两批共2万亿元的地方债置换额度在内，今年地方债的计划发行规模为2.6万亿元；据此计算，已发行规模占2.6万亿元比例约为60%。
以下为2015年7月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):
2015年7月末 当月增减 当年累计增减
====================================================
商业银行 198,642.84 5,192.96 17,634.89
----------------------------------------------------
基金类 37,836.10 2,351.48 5,193.59
(含银行理财)
----------------------------------------------------
保险机构 22,661.07 -14.47 -155.14
----------------------------------------------------
证券公司 2,838.44 4.46 671.61
----------------------------------------------------
境外机构 6,183.39 284.52 821.62
====================================================
中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。
目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”