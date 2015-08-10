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市场报道 | 2015年 8月 10日 星期一 15:00 BJT

《汇市简讯》英镑/美元走势在61.8%费波纳奇回档位1.55受抑

0649 GMT

* 英镑兑美元在上周五美国非农就业数据公布后触及低点1.5424，从此处反弹触及的周末前高点为1.5500

* 1.55还是1.5547（非农就业数据公布前高点）到1.5424（四周低点）的61.8%费波纳奇回档位

* 1.5499是亚洲盘高点，1.5470是亚洲盘低点

* 19位一级交易商中有13位预计美联储将在2015年9月升息

* 英国央行预计在2016年之前不会升息

(编译 高琦 审校 戴素萍)

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