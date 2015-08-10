中国企业：小米周一将发布首部“印度制造”手机

路透孟买8月10日 - 迅速增长的中国智能手机生产商小米 周一将发布首款在印度生产的手机，在中国市场增长放缓的情况下，该公司计划向印度这个世界第三大智能手机市场大举扩张。

“周一将在维沙卡帕特南发布小米首部印度产手机，”印度南部安德拉邦的首席长官N. Chandrababu Naidu周日称。小米将于周一稍晚在维沙卡帕特南举行新闻发布会。

小米去年7月进军印度市场，该市场快速增长目前已成为该公司仅次于中国的最大市场。价廉物美的小米手机年轻人和注重节约的消费者中颇受青睐。

小米在中国市场的销售现增长缓慢，而印度和巴西等新兴市场对该公司的重要性与日俱增。