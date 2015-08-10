中国企业：小米周一将发布首部“印度制造”手机

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透孟买8月10日 - 迅速增长的中国智能手机生产商小米 周一将发布首款在印度生产的手机，在中国市场增长放缓的情况下，该公司计划向印度这个世界第三大智能手机市场大举扩张。
“周一将在维沙卡帕特南发布小米首部印度产手机，”印度南部安德拉邦的首席长官N. Chandrababu Naidu周日称。小米将于周一稍晚在维沙卡帕特南举行新闻发布会。
小米去年7月进军印度市场，该市场快速增长目前已成为该公司仅次于中国的最大市场。价廉物美的小米手机年轻人和注重节约的消费者中颇受青睐。
小米在中国市场的销售现增长缓慢，而印度和巴西等新兴市场对该公司的重要性与日俱增。
该公司上月公布，其半年度销售出现首次下降，令其全年8,000万部手机的销售目标受到质疑。(完) (编译 孙国玉；审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”