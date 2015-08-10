《中国新债预测》国开行五期债定位仍低于二级，但需求火爆程度料下降

* 招标品种：国开行1/3/5/7/10年固息债

* 期限及招标金额：1/3年30亿元；5年50亿元；7年70亿元；10年80亿元

* 招标时间: 1/3/5年：8月11日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

* 受访人数: 9位(券商和银行)

* 预测区间: 2.45%-2.58%；3.14%-3.21%；3.43%-3.53%；3.82%-3.92%；3.86%-3.92%

* 预测均值: 2.48%；3.16%；3.46%；3.86%；3.88%

路透上海8月10日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发1-10年五期债。路透调查显示，近期大量理财资金等涌入债市令配置高涨，但股市短线再显强势，对今日债市二级情绪有所压制，明日国开债需求火爆程度或不及上周，五期债收益率预测均值分别为2.48%、3.16%、3.46%、3.86%和3.88%。

不过市场人士认为，尽管明日新债受追捧力度可能有所下降，但当前配置需求依旧未见明显减弱，仍能推动其定位整体稍低于二级市场。

“明天需求应该不差，但是边际需求在减弱，估计中标收益（率）+返费略低于二级。蓝筹股应该有一波（涨势），对债券有一点点挤出（效应），”北京一银行交易员表示。

华东一银行交易员认为，股市今日走势强劲，可能对明日投标情绪有一些影响，不过基本面和资金面的支撑作用还在，中标收益率大幅走高也不可能。

中国股市沪综指周一放量收升4.9%，创一个月最大单日涨幅。分析师指出，受中远、中海可能重组的利好提振，今日央企改革板块领涨带动大盘大涨，同时互联网等成长板块表现活跃，盘中再现中小创和蓝筹共涨的局面。在沪综指突破30日均线后，4,000点成为制约大盘上涨的压力位，反弹能否持续关键看量能是否持续放大。

中国7月进出口同比均下滑逾8%，显示国内经济下行压力较大的同时，对海外需求复苏也难以寄予厚望，这表明下半年有必要延续宽松政策基调，而外贸稳增长政策仍待落实。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为2.5619%、3.2016%、3.4821%、3.8709%和3.8839%。

明日招标五期债分别为该行2015年第15、12、13、16和10期金融债增发品种，票面利率依次为2.64%、3.54%、3.86%、3.94%和4.21%。

具体发行条款如下：

2015第15、12、13、16和10期增发债

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发行上限 1/3年30亿元；5年50亿元；7年70亿元；10年80亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：8月11日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 8月13日

起息日 1年：7月7日；3年：6月18日；5年：6月25日；

7年：7月10日；10年：4月13日

分销期 8/12-13

上市日 8月17日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%