中国企业：万达集团推动“互联网+”战略，商业金融旅游等多方位出击

路透南京8月10日 - 中国大型房地产及文化集团--万达集团董事长王健林周一表示，未来集团将积极推动“互联网+”战略，在商业、金融、旅游等多领域推进与互联网的融合。

他在南京出席互联网＋零售紫金峰会时表示，互联网与实业融合，线上线下的融合，这才能够真正为互联网的发展，也为实业长期持续发展找到一些方向。

“互联网＋如何走在全世界都是新课题，也没有成功模式，但是这是今后所有实业公司和互联网公司唯一的方向，谁不融合就会被抛弃。”他说。

王健林指出，万达集团旗下商业地产及百货商店等，上半年到店人数突破9亿人次，全年可超过20亿人次，2020年肯定能达到100亿人次，这将带来海量的消费者大数据。万达设在成都的大数据中心将于10月开始运营，明年底将可提供较为准确的消费数据，例如各区域消费者年龄层、喜好、消费心理习惯等，这将为公司商业运营提供有力数据。

他透露，该数据中心暂命名为万达电商公司，百度 亦会参与部分投资。未来这些商业数据将向包括万达商业在内的其他企业提供；有了这些数据，将可以很好地支持万达商业正在推进的轻资产战略顺利进行。

万达商业正在向一些三四线城市的商业地产发展商输出招商和管理等，这将使得原本自建自营的万达广场的落户门槛下沉，城市人口40万以上的小城市就可以支撑一个万达广场的运营。今后万达广场开业将提速，今年计划有25家开业，明年将达55家。

王健林表示，万达商业目前掌握了近20万台支付终端，五年内将达到100万台，将为公司开展互联网金融提供有利条件。这些现金流端口能够清晰地反映出万达商业的合作商家经营情况。进驻万达广场的大多是中小企业，传统的银行融资渠道并不畅通，万达可以根据这些企业的商业流水提供信用贷款，解决中小企业融资难问题。

据其介绍，万达正在推进互联网＋旅游战略，将实现线上旅游平台、线下旅行社以及旅游目的地相结合，争取五年内成为以旅客人数计全球最大的旅游集团。目前这种线上线下及目的地三方捆绑的产品刚开始推出，所有系列的产品明年将推出。