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亚洲 | 2015年 8月 10日 星期一 15:44 BJT

表格：外资在韩国股市卖超583亿韩元，连四日卖超

路透首尔8月10日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0730GMT，外资在韩国股市卖超583亿韩元，已连续四日卖超，期间累计卖超金额为2,190亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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8月10日　　　 -58.3 -3.7 66.9

^8月 7日　　　 -34.0 -173.1 151.7

8月 6日 -101.9 -143.8 175.9

8月 5日 -24.8 17.8 -64.2

8月 4日 59.9 74.7 -173.5

8月 3日 -8.5 -105.1 55.0

7月31日 166.2 -90.2 -140.1

7月30日 -79.8 93.3 -25.2

7月29日 2.0 -34.1 3.1

7月28日 -130.5 207.1 -87.5

7月27日 1.1 36.0 -71.3

7月24日 -258.6 -148.8 383.3

7月23日 -189.2 5.9 171.7

7月22日 -377.0 -28.7 422.9

7月21日 -127.1 38.5 93.5

7月20日 -22.2 -102.4 130.3

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本月以来 -167.6 -333.2 211.9

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今年以来 6,563.9 -10,135.6 3,338.7

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^ 8月7日为修正后数据

(完)

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