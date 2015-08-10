亚洲橡胶：东京期胶反弹，因上海期胶和中国股市上涨

上海1月主力期胶 上涨270元人民币或2.3%，报每吨12,250元人民币。

Gokon称：“因对中国需求放缓的担忧挥之不去，TOCOM期胶的涨势或许只是昙花一现。”

TOCOM期胶自6月初触及16个月高点后，目前累计下滑逾20%，因对中国需求减慢的担忧持续发酵。

新加坡SICOM市场周一因公共假期休市。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/孙茉莉; 审校 王洋/于春红)