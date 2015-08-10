金属期市：伦敦期铜脱离六年低点，市场憧憬中国出台刺激措施

中国所面临的扩大刺激经济的压力与日俱增，周末公布的数据显示生产者物价大跌，且出口意外下滑，让各界大感失望。

与中国刺激经济相关的押注推动伦敦期铜、期锌、期镍及期铝价格上涨。

0719 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.3%至每吨5,190美元，稍早曾跌至六年低点5,118美元。铜价今年以来已经下跌约18%。

投资人预期近期将近一步走疲。对冲基金及基金经理扩大COMEX期铜及相关期权空仓，创下逾两年来最高。

上海期货交易所主力10月期铜合约 收高0.6%。

中国海关数据显示，7月铜进口持平于前月的35万吨。

Argonaut Securities表示，“我们预期中国铜进口将进一步回升，因国内减产且上海保税仓库存或偏低，还有季节性需求将复苏。”(完)

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