金属期市：伦敦期铜脱离六年低点，市场憧憬中国出台刺激措施

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
中国所面临的扩大刺激经济的压力与日俱增，周末公布的数据显示生产者物价大跌，且出口意外下滑，让各界大感失望。
与中国刺激经济相关的押注推动伦敦期铜、期锌、期镍及期铝价格上涨。
0719 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.3%至每吨5,190美元，稍早曾跌至六年低点5,118美元。铜价今年以来已经下跌约18%。
投资人预期近期将近一步走疲。对冲基金及基金经理扩大COMEX期铜及相关期权空仓，创下逾两年来最高。
上海期货交易所主力10月期铜合约 收高0.6%。
中国海关数据显示，7月铜进口持平于前月的35万吨。
Argonaut Securities表示，“我们预期中国铜进口将进一步回升，因国内减产且上海保税仓库存或偏低，还有季节性需求将复苏。”(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/张明钧; 审校 于春红/孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”