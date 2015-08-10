欧元/英镑：从上周低位0.6952反弹后，再次在7月低位0.6937上方企稳。若跌破0.6952/37区域，将下看2007年低位0.6541。中长期偏空，目前远低于2015年的下行趋势切入位0.7172。短线三个月阻力位在0.7097，本周应该会再次测试，但上档可能受限于55日移动均线切入位0.7125。

欧元/日圆：持续在上周低位135.00日圆上方交投。因此，预期未来几天将在该水准及7月底高位137.35之间进行区间交投。唯有跌破135.00水准，才有可能下探重要支撑位133.30/10日圆，此为5月以来的低位。必须收在200日移动均线137.02上方及7月高位137.80，才能重探6月高位140.67/141.06日圆。

欧元/美元：在1.100美元附近投资人似乎退场观望，但本周仍有可能跌向5月和7月低位1.0819/08。该水准若失守，则下探1.0524/1.0457，此为30年通道的底部及3月低位。小型阻力位在1.1000，之后是7月底高位1.1129。上档受限，我们仍持偏空立场。上档阻力为7月高位1.1216美元。中期来看，欧元兑美元仍将受限于5月和6月高位1.1440/68。