纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦8月10日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/英镑：从上周低位0.6952反弹后，再次在7月低位0.6937上方企稳。若跌破0.6952/37区域，将下看2007年低位0.6541。中长期偏空，目前远低于2015年的下行趋势切入位0.7172。短线三个月阻力位在0.7097，本周应该会再次测试，但上档可能受限于55日移动均线切入位0.7125。
欧元/日圆：持续在上周低位135.00日圆上方交投。因此，预期未来几天将在该水准及7月底高位137.35之间进行区间交投。唯有跌破135.00水准，才有可能下探重要支撑位133.30/10日圆，此为5月以来的低位。必须收在200日移动均线137.02上方及7月高位137.80，才能重探6月高位140.67/141.06日圆。
欧元/美元：在1.100美元附近投资人似乎退场观望，但本周仍有可能跌向5月和7月低位1.0819/08。该水准若失守，则下探1.0524/1.0457，此为30年通道的底部及3月低位。小型阻力位在1.1000，之后是7月底高位1.1129。上档受限，我们仍持偏空立场。上档阻力为7月高位1.1216美元。中期来看，欧元兑美元仍将受限于5月和6月高位1.1440/68。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0964 1.0965 -0.01 -9.37 1.2097
美元/日圆 124.65 124.21 0.35 4.34 119.68
欧元/日圆 136.67 136.20 0.35 -5.89 144.77
美元/瑞郎 0.9825 0.9833 -0.08 -1.17 0.9941
英镑/美元 1.5474 1.5495 -0.14 -0.64 1.5573
美元/加元 1.3172 1.3128 0.34 13.38 1.1618
澳元/美元 0.7370 0.7416 -0.62 -9.77 0.8168
新西兰元/美元 0.6577 0.6616 -0.59 -15.65 0.7797
欧元/瑞郎 1.0773 1.0780 -0.06 -10.42 1.2026
欧元/英镑 0.7085 0.7082 0.04 -8.64 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.6128 9.6173 -0.05 2.17 9.4688
美元/挪威克朗 8.2554 8.2670 -0.14 10.48 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”