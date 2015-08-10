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亚洲 | 2015年 8月 10日 星期一 17:21 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币续收平短期仍无方向，外贸下滑数据影响有限

* 人民币收盘持平，中间价三连升至本月新高
    * 央行维稳措施难退，汇市仍缺乏方向
    * CNH与在岸价差收窄且长端美元掉期六连跌，贬值预期淡化

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海8月10日 - 人民币兑美元即期 周一续收平，日内波动仅仅6个点子
，中间价则三连升至本月以来新高。交易员表示，周末欠佳海关进出口贸易数据对汇市影响
有限，市场对即期走势预期亦无变化，且结汇意愿不高，央行维稳措施难退，人民币短期并
无方向。

    他们并指出，离岸CNH 汇价碎步小升，与在岸价差缩窄至50个点子水平，且境内
一年期美元掉期升水 因即期僵持且中国股市企稳而六连跌，汇率贬值预期有所
淡化。但人民币期权隐含波动率 仍处近期高位，市场对汇率在一年内提升波动
弹性仍有预期。

    “spot其实很难动，下面有央妈，上头有购汇，而真正的结汇不出来，这种状况是没办
法改变的。如果从风险对冲来看，衍生品市场的贬值预期是可以理解的。”一中资行交易员
表示。

    受央企改革利好带动，中国股市沪综指周一放量收升4.9%，创一个月最大单日涨幅。另
外，互联网等成长板块表现活跃，盘中再现中小创和蓝筹共涨的局面。
    
    中国海关上周六公布的7月以美元计价出口同比下降8.3%；进口同比下降8.1%，贸易顺
差430.25亿美元。7月外贸出口先导指数为连续第五个月下滑，表明今年第三季度出口压力
仍然较大。 

    招商证券首席宏观分析师谢亚轩最新报告指出，通过人民币主动贬值来缓解外贸企业的
困境或得不偿失。因为贬值对出口的带动作用有限，而人民币币值稳定有助于降低进口端的
成本。近年来出口对国民经济的拉动作用明显下降，主动贬值的成本和收益率恐怕难以对等
。另外贸然大幅贬值人民币，可能会引起新一轮的人民币资产价格波动。
    
    全球汇市方面，美元兑一篮子货币周一保持在近四个月高位附近，之前坚稳的美国就业
增长数据支持了对美联储将在9月加息的预期。澳元 、新西兰元 等大宗商
品货币下跌。 
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸
市场人民币的主要报价：。
 在岸市场人民币兑美元       今日                    上日    升贬
 即期成交价格               6.2097                  6.2097  0.00%
 中间价                     6.1162                  6.1174  0.02%
 成交额                     137.49亿美元                    
 日内美元兑人民币相对于中   1.53%(上限±2%)         日高    日低
 间价最大波幅                                               
 日内波动幅度(pips)         6                       6.2094  6.21
 今年以来升贬幅度                                           -0.09%
 2005年汇改以来升贬幅度                                     33.28%
 1年期美元/人民币掉期升水<  1,492                           
 CNY1Y=CFXS>                                                
    离岸人民币市场:
 工具                  今日    上日
 CNH即期               6.2158  6.2158
 一年期NDF <CNY1YNDFO  6.274   6.278
 R=>                           
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完) 

 (发稿 张金栋; 审校 黄凯/杨淑祯)

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