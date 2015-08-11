重温稿-台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料再走低至0.64-0.66%

* 标售标的：央行两年期存单

* 标售时间：周二(11日)

* 标售金额：300亿台币(上月为200亿)

* 预测区间：0.64-0.66%

* 受访机构：六家

路透台北8月10日 - 台湾央行周二将标售两年期定存单。路透调查显示，本次两年期定存单标售金额由200亿增至300亿台币，加权平均得标利率料落在0.64-0.66%。预估大区间则落在0.62-0.66%。

路透周一访谈六家金融机构，交易员多认为，近期资金过剩情况没有好转，市场上的短票供应不多，致部分金融机构资金去化无路，提升了竞标央行定存单的意愿。

以下为银行交易员看法：

--本次标售金额由原先每月标售200亿台币增至300亿台币，筹码供应增加。这可能令标售利率大幅走低的力道受限。

--大型公股银行多认为，目前资金去化管道受限，且先前一年期定存单标售利率续走低的情况并未见反转，这令本次标售利率可能续跌。

--两年期公债 连续图来看，近期殖利率再走低至0.605%附近。

上月的200亿台币定期存单标售加权平均得标利率在0.669%，高标在0.671%。

台湾央行8月初标售的1,500亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.494%，较前次标售均标0.519%走低2.5个基点，是连10次下滑。

央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自2014年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币。本月再增为300亿台币。

台湾央行今年6月底理监事会议后宣布，重贴现率维持在1.875%不变。此为央行连续16季维持利率不变。

以下为近年两年期存单标售结果一览表：

标售日期 得标利率% 额度 央行重贴现率

(亿台币)

2015年 7月13日 0.669 200 1.875%

2015年 6月12日 0.698 200 1.875%

2015年 5月 8日 0.728 200 1.875%

2015年 4月10日 0.755 200 1.875%

2015年 3月13日 0.778 200 1.875%

2015年 1月 9日 0.793 200 1.875%

2014年12月12日 0.812 200 1.875%

2014年11月 7日 0.846 200 1.875%

2014年10月 9日 0.851 200 1.875%

2014年 9月12日 0.836 200 1.875%

2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%

2014年 7月11日 0.747 100 1.875%

2014年 6月13日 0.699 100 1.875%

2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%

2014年 4月14日 0.705 100 1.875%

2014年 3月12日 0.727 100 1.875%

2014年 2月21日 0.744 100 1.875%

2014年 1月10日 0.757 100 1.875%

2013年12月13日 0.720 100 1.875%

2013年11月08日 0.756 100 1.875%

2013年10月11日 0.794 100 1.875%

2013年 9月12日 0.797 100 1.875%