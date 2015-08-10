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亚洲 | 2015年 8月 10日 星期一 16:21 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月10日

路透香港8月10日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:20时，1
 港元=0.80086人民币          )
                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加
 权平均溢价为40.29%，高于上交易日收盘的35.89%。
                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.92      5.35      1.15
 建设银行                                          6.17      6.37      1.21
 中国银行                                          4.49      4.23      1.33
 农业银行                                          3.51      3.50      1.25
 招商银行                                         18.62     21.65      1.07
 中信银行                                          7.88      5.55      1.77
 交通银行                                          7.02      6.86      1.28
 民生银行                                          9.44      8.91      1.32
 中国人寿                                         29.28     29.15      1.25
 中国平安                                         35.09     44.50      0.98
 中国太保                                         26.18     32.30      1.01
 中信证券                                         22.31     21.80      1.28
 新华人寿                                         46.48     35.00      1.66
 海通证券                                         17.70     14.24      1.55
 华能国际                                         11.25      9.47      1.48
 大唐发电                                          7.16      3.38      2.65
 华电国际                                          8.97      7.41      1.51
 中煤能源                                          9.42      3.89      3.02
 中国神华                                         19.23     15.38      1.56
 中国石油                                         11.07      7.27      1.90
 兖州煤业                                         13.04      4.67      3.49
 中国石化                                          6.12      5.79      1.32
 上海石化                                          8.21      3.36      3.05
 中海油服                                         21.57      9.73      2.77
 仪征化纤                                          9.21      2.70      4.26
 中国铝业                                          7.21      3.07      2.93
 江西铜业                                         17.04     10.80      1.97
 洛阳钼业                                         15.68      5.27      3.72
 紫金矿业                                          4.22      2.19      2.41
 马钢股份                                          4.53      2.15      2.63
 鞍钢股份                                          6.50      4.68      1.73
 重庆钢铁                                          4.41      1.47      3.75
 海螺水泥                                         21.62     27.00      1.00
 洛阳玻璃                                         24.48      6.29      4.86
 京城机电                                         13.29      5.40      3.07
 中联重科                                          6.77      4.34      1.95
 金隅股份                                         10.88      7.23      1.88
 中国国航                                         12.23      8.51      1.79
 东方航空                                         12.31      6.53      2.35
 南方航空                                         13.29      8.25      2.01
 中国远洋                                         11.63      4.94      2.94
 中海集运                                          8.73      3.11      3.51
 中集集团                                         25.87     17.70      1.83
 中海发展                                         11.08      5.49      2.52
 宁沪高速                                          8.28      9.96      1.04
 深高速                                            8.26      5.57      1.85
 成渝高速                                          6.12      3.12      2.45
 皖通高速                                         10.46      6.99      1.87
 广深铁路                                          6.24      4.13      1.89
 中国南车                                         16.29     10.50      1.94
 中国交建                                         16.32     11.46      1.78
 中国铁建                                         18.34     12.10      1.89
 中国中铁                                         14.74      8.01      2.30
 长城汽车                                         34.64     24.60      1.76
 比亚迪                                           66.81     37.35      2.23
 广汽集团                                         19.89      6.62      3.75
 青岛啤酒                                         39.05     42.15      1.16
 白云山                                           32.68     22.00      1.85
 新华制药                                         12.15      5.00      3.03
 海信科龙                                         11.22      5.73      2.45
 南京熊猫                                         19.20      6.64      3.61
 晨鸣纸业                                          9.38      4.22      2.78
 上海医药                                         22.36     18.62      1.50
 中兴通讯                                         21.61     17.62      1.53
 东方电气                                         18.52     11.10      2.08
 潍柴动力                                         24.20     11.08      2.73
 东北电气                                          6.29      2.34      3.36
 广船国际                                         50.90     25.20      2.52
 经纬纺机                                         17.50     11.10      1.97
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.14
 一拖股份                                         14.65      5.83      3.14
 北辰实业                                          6.69      2.73      3.06
 创业环保                                         11.78      5.35      2.75
 中国中冶                                          7.85      3.10      3.16
 金风科技                                         19.04     15.62      1.52
 丽珠                                             69.45     40.00      2.17
 万科                                             15.07     19.42      0.97
 郑煤机                                            9.39      4.25      2.76
 大连港                                            7.26      2.99      3.03
 山东墨龙                                         11.09      3.52      3.93
 浙江世宝                                         52.01     15.38      4.22
 复星医药                                         28.39     24.55      1.44
 光大银行                                          4.68      4.25      1.37
 东江环保                                         20.42     14.48      1.76
 上海电气                                         15.02      5.34      3.51
 广发证券                                         19.51     15.28      1.59
 华泰证券                                         19.46     16.06      1.51
    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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