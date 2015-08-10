日本首相安倍将在二战声明中使用“道歉”--NHK

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京8月10日 - NHK电视台报导称，日本首相安倍晋三将在纪念二战结束70周年的声明中使用“道歉”和“侵略”的措辞。这显然是对批评人士的认可，批评人士担忧安倍会冲淡过去的道歉。
一些媒体曾报导，最初的草稿中没有“道歉”字样，这可能激怒中国和韩国。
安倍的声明料在8月15日前一天获得内阁批准。他需要满足亲密盟友美国缓解东亚紧张局势的意愿，也希望维持与中国关系的初步改善。
但是安倍的保守派核心支持者们希望结束他们眼中侮辱性的道歉，他们称这些道歉转移了对日本战后70年和平历史的注意力。
安倍曾表示，他将维持过去有关战争的声明，包括前首相村山富市1995年的道歉。但安倍之前的评论和所表达出的面向未来的意愿引发他希望淡化这些道歉的担忧。
NHK报导指出，安倍声明的草稿将特别提到村山富市声明中的关键词“道歉”、“深刻的反省”、“侵略”和“殖民统治”。(完)
编译 李富强 审校 王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”