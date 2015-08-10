更新版 1-中国个股：阿里巴巴与苏宁云商战略互投，将整合优势打造O2O移动产品

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路透南京8月10日 - 中国家电连锁和电子商务领域的两大巨头结成战略互投联盟。中国大型家电连锁企业--苏宁云商 周一宣布，与阿里巴巴集团 达成全面战略合作，阿里巴巴将成为苏宁云商的第二大股东。

根据协议，阿里巴巴集团将投资约283亿元人民币参与苏宁云商的非公开发行，占发行后总股本的19.99%，成为苏宁云商的第二大股东。与此同时，苏宁云商将以140亿元人民币认购不超过2,780万股的阿里巴巴新发行股份。

根据苏宁云商披露的非公开发行预案，本期定增数量为不超过1,926,671,924股，由发行对象以现金认购，发行对象除了阿里巴巴旗下的淘宝（中国）软件外，还有安信－苏宁２号，后者为苏宁云商第二期员工持股计划的委托投资方，认购金额为10亿人民币。

阿里巴巴集团董事局主席马云表示，“在这样一个时代，我们不能追求做一家赚钱的大公司，垄断的心态将会丧失历史给与我们这代人的机遇。基于互联网“开放，透明，分享，利他”的精神，必须参与和推动新的商业服务，新的商业合作，新的商业生态，打造未来社会的经济基础设施。”

根据苏宁提供的新闻稿，签署战略协议后的阿里巴巴和苏宁云商，将携手整合双方优势资源，利用大数据、物联网、移动应用、金融支付等先进手段打造O2O移动应用产品，创新O2O运营模式：双方将尝试打通线上线下渠道，苏宁云商辐射全国的1600多家线下门店、5000个售后服务网点以及下沉到四五线城市的服务站将与阿里巴巴强大的线上体系实现无缝对接。

截至目前，苏宁物流拥有452万平方米仓储面积，8个全国航空枢纽、49个区域物流中心，未来苏宁物流将成为菜鸟网络的合作伙伴，合作后的物流几乎覆盖全国所有2800个区县，服务阿里巴巴和苏宁，未来亦有望向第三方开放。

公开资料显示，2000-2014年，中国社会消费品零售总额增长了541.50%，年复合增长率12.82%。中国网购交易规模在2009-2013年期间的复合增速达65%，远高于同期社会消费品零售总额15%的增长水平。

苏宁云商于上周一起连续停牌，以筹划非公开发行股票。上周六公司披露停牌事宜进展时称，其与相关中介机构正在推进非公开发行股票的各项工作，且增发方案尚需进一步论坛，存在不确定性，周一起继续停牌。公司股票将自明日开市起复牌。（完）

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