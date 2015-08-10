《路透晚报》--8月10日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小升且东证股价指数创八年高位，受中国股市提振

日股日经指数周一微升，中国股市沪综指上涨给投资者带来信心，令其摆脱了中国出口下降所带来的担忧。日经指数涨0.4%至20,808.69点。东证股价指数收涨0.7%至八年高点1,691.29点。

--中国股市：沪综指放量收升4.9%创一个月最大涨幅，央企改革板块领涨

沪综指放量收升4.9%，创一个月最大单日涨幅。分析师指出，受中远、中海可能重组的利好提振，今日央企改革板块领涨带动大盘大涨，同时互联网等成长板块表现活跃，盘中再现中小创和蓝筹共涨的局面。在沪综指突破30日均线后，4,000点成为制约大盘上涨的压力位，反弹能否持续关键看量能是否持续放大。沪综指收报3,928.415点，涨184.21点或4.92%，此前最大单日涨幅为7月9日的5.76%。

--香港股市：收盘涨跌不一，央企改革预期提振中资股

香港股市收盘涨跌不一，令人失望的中国经济数据以及美国下月加息的可能性增大给蓝筹股带来压力。恒生指数收低0.1%，报24,521.1点。恒生国企指数攀升0.6%，至11,291.7点，为7月24日以来最高收位。

--汇市：美元录得升幅，受美联储加息预期渐浓的支撑

美元兑一篮子货币保持在近四个月高位附近，之前坚稳的美国就业增长数据支持了对美联储将在9月加息的预期。澳元、新西兰元等大宗商品货币下跌，此前周末公布的数据引发了对于中国经济放缓的担忧。0843GMT，美元兑日圆上涨0.36%，报124.66日圆；欧元兑美元上涨0.03%，报1.0967。

--欧元债市：希腊债券收益率下降，达成新救助协议在望

希腊债券收益率下降，市场越来越相信希腊很快将完成860亿欧元新救助协议的谈判，从而避免该国陷入金融崩溃并能继续留在欧元区。希腊两年期公债收益率下跌43个基点至20.69%，10年期公债收益率下滑12个基点至11.77%。德国10年期公债收益率小涨到0.66%。其它欧元区高评级公债收益率也大体是这个走势。

--国际油市：油价下跌，因供应过剩且中国经济数据不佳

原油期货下跌，触及数月新低，周末中国公布的经济数据显示中国7月出口下降，令人失望。中国7月出口下降8.3%，创四个月最大降幅，因全球对中国商品的需求减弱，以及强势汇率政策损及制造商。0847GMT，9月布兰特原油期货跌0.31%，至48.46美元。9月美国原油期货跌0.27美元，至43.75美元。

--全球金市：金价微涨，美国就业数据支持9月加息预期

金价周一微涨，但仍距离五年半低点仅一步之遥，因美国7月就业强劲增长，表明美联储可能最早在下月升息。0849 GMT时，现货金报每盎司1,094.05美元。

--金属期市：伦敦期铜脱离六年低点，市场憧憬中国出台刺激措施

伦敦期铜脱离稍早触及的六年低点，中国公布7月贸易情况恶化后，中国当局将不得不出台更多刺激措施的预期心理，压过了需求疑虑的拖累。0850GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.21%，至每吨5,160.50美元。上海期货交易所主力10月期铜合约收高0.6%，至每吨37,990元人民币。