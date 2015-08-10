欧洲企业：拜耳旗下MaterialScience考虑进行收购--报载

路透法兰克福8月10日 - 德商拜耳(Bayer) 旗下塑胶部门MaterialScience执行长对德国商报(Handelsblatt)表示，可能考虑进行收购，特别是在聚氨酯相关的业务。该部门计划即将在股市首次公开发行(IPO)。

该部门执行长Patrick Thomas在周一刊出的德国商报专访中表示，如果有适合资产待售的话，可能考虑在聚氨酯涂料原料或分散体领域进行收购。

他并称，再过10年，公司将会大幅成长茁壮，将从下个月起更名为Covestro。“但从今天的角度来看，将以目前深耕的同样三个领域为基础。”

在被问及中国经济成长放缓是否会对MaterialScience有不利影响时，Thomas表示，成长虽放缓，但仍稳健。

“长期来看，我们持续会见到中国对我们的产品有很高的需求，但像是印度或非洲等地区亦然。”

MaterialScience 2014年营收有28%来自亚太，但并未列出中国营收比重。该公司表示，计划未来几年将在中国投资10亿欧元以扩大产能。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)