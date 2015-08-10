欧元债市：希腊债券收益率下降，达成新救助协议在望

希腊两年期公债收益率 下跌43个基点至20.69%，10年期公债收益率 下滑12个基点至11.77%。

围绕希腊的乐观情绪几乎未给南欧国家公债带来什么影响。意大利 和西班牙 10年期公债收益率分别上涨1.5个基点，各自至1.85%和1.999%。

“希腊谈判传出许多正面讯息，但整体看，大多数的好消息都已经被市场所消化。”Rabobank分析师Lyn Graham-Taylor说道。

德国10年期公债收益率 小涨到0.66%。其它欧元区高评级公债收益率也大体是这个走势。（完）

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