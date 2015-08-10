欧元债市：希腊债券收益率下降，达成新救助协议在望

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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希腊两年期公债收益率 下跌43个基点至20.69%，10年期公债收益率 下滑12个基点至11.77%。
围绕希腊的乐观情绪几乎未给南欧国家公债带来什么影响。意大利 和西班牙 10年期公债收益率分别上涨1.5个基点，各自至1.85%和1.999%。
“希腊谈判传出许多正面讯息，但整体看，大多数的好消息都已经被市场所消化。”Rabobank分析师Lyn Graham-Taylor说道。
德国10年期公债收益率 小涨到0.66%。其它欧元区高评级公债收益率也大体是这个走势。（完）
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(编译 孙国玉/高琦 审校 戴素萍)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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