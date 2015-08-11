版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 11日 星期二 08:02 BJT

台湾货币市场：8月11日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北8月11日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期5,573.00亿台币。
    --89甲11期公债还本300亿台币，加上付息15.375亿台币。 
    
    **紧缩因素：     
    --央行料发行存单。 
    --英特尔 10.07亿美元债交割。
    --马来亚银行(MAYBANK) 三年期宝岛债交割，金额3.23亿人民币。        
    ------------------------------------------------------------------------------
    (本提存期) 
    
    宽松因素：
    --央行存单到期 4兆(万亿)2,123.6亿台币： 
          08/12              2,360.50亿台币
          08/13              2,408.50亿台币
          08/14                723.00亿台币
          08/17              6,973.30亿台币
          08/18              1,941.00亿台币
          08/19              4,663.00亿台币
          08/20              5,884.30亿台币
          08/21                533.50亿台币
          08/24                460.00亿台币
          08/25              5,598.00亿台币
          08/26              1,487.80亿台币
          08/27              1,891.50亿台币
          08/28                593.50亿台币
          08/31              2,127.50亿台币
          09/01              1,090.50亿台币
          09/02              2,131.00亿台币
          09/03              1,256.70亿台币
 
       
    --公债付息共78.5亿台币。
      8/12：99甲7期5息14亿台币。
      8/13：98甲5期6息12.75亿台币。
      8/14：97甲5期7息15.75亿台币。
      8/16：91甲7期13息15亿台币。
      8/22：100甲8期4息11.25亿台币。
      8/24：101甲8期3息9.75亿台币。 
    
    --月底军公教薪饷拨款。

    紧缩因素：      
    --8/12：中央银行发行两年期定存单，金额300亿台币，11日标售。 
    --8/12：麦格理集团 三年宝岛债交割，金额2.7亿人民币。
    --8/14：财政部发行财104-7期国库券，金额250亿台币，期限91天期，13日标售。     
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。                 
     
    注：*表新增或更新。(完)     

 (记者 高洁如; 审校 董永年)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐