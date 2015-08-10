企业并购：标购韩国乐购的截止日期延后至8月24日--消息人士

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港/首尔8月10日 - 四名熟知内情的消息人士表示，下一轮标购乐购(Tesco) 韩国业务的截止日期，已经从8月17日延后至8月24日，有部分原因是要计入公众假期；乐购韩国业务估值约在60亿美元。
其中两名人士向路透表示，韩国政府决定宣布8月14日为国定假日，导致截止日期向后推延。消息人士并称，涉入标购程序的银行业者也需要更多时间，就核定融资方案进行内部审查。
乐购拒绝置评。
7月时，乐购列出了决选名单，包括Affinity Equity Partners、凯雷投资集团(Carlyle Group) 、高盛旗下私募股权部门、KKR & Co 以及MBK Partners入选；熟知事况消息人士先前表示，这起并购案可能是亚洲史上最大的私募基金收购。消息人士称，MBK正与高盛私募基金部门合作竞标。
乐购正探询出售韩国事业，分析师称这是其最好的做法，因这家英国超市集团正试图缩减债务，并为国内事业扭转乾坤计画寻找资金来源。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”