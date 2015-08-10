欧洲汇市：英镑下跌，因对英国央行加息的市场预期发生动摇

这带动美元指数 触及四个月高位，英镑兑美元 跌至三周低点1.5424美元。周一英镑接近1.5467美元的低点，当日下滑0.2%。

“基于美联储的行动将为英央行提供政治借口的观点，英国利率预期通常紧随美联储利率预期升温，英美两国受全球通胀趋势影响大致相似，”IronFX外汇策略主管Marshall Gittler称。

“这次令人瞩目的是，英国利率预期并没有变化，但实际上是英镑兑美元下跌。这巩固了我的观点，即在投资者再度相信英央行在可预见的将来升息前，英镑可能非常疲弱。”

英镑兑欧元 下跌0.2%至0.7097英镑，为10个交易日以来最低。

汇市交易商将关注的英国主要经济数据是，周三包括薪资在内的就业市场数据，该数据受到英央行的密切关注。(完)

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