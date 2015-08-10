欧洲汇市：英镑下跌，因对英国央行加息的市场预期发生动摇

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017 05/10/2017 10年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/11/2017 30年期公债 05/03/2017 05/15/2017
这带动美元指数 触及四个月高位，英镑兑美元 跌至三周低点1.5424美元。周一英镑接近1.5467美元的低点，当日下滑0.2%。
“基于美联储的行动将为英央行提供政治借口的观点，英国利率预期通常紧随美联储利率预期升温，英美两国受全球通胀趋势影响大致相似，”IronFX外汇策略主管Marshall Gittler称。
“这次令人瞩目的是，英国利率预期并没有变化，但实际上是英镑兑美元下跌。这巩固了我的观点，即在投资者再度相信英央行在可预见的将来升息前，英镑可能非常疲弱。”
英镑兑欧元 下跌0.2%至0.7097英镑，为10个交易日以来最低。
汇市交易商将关注的英国主要经济数据是，周三包括薪资在内的就业市场数据，该数据受到英央行的密切关注。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/于春红; 审校 王洋/李春喜)
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017 05/10/2017 10年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/11/2017 30年期公债 05/03/2017 05/15/2017
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- -0.3% (较上年同期) -- +5.6% 5月10日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75%
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 2300 韩国失业率 4月 -- 3.7% 2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 -- 12,303 5月10日(三) 0300 韩国L货供额 3月 -- +7.2% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 4月 --