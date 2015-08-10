全球钢铁：印度最大铁矿石出口邦在停产三年后复产

路透新德里8月10日 - 印度最大民间矿商Vedanta Ltd 的主管对路透表示，该国最大铁矿石出口邦Goa，在近三年停产后于周一复产，且可能在本财年触及法院规定的年产量上限2,000万吨。

Vedanta在其Codli矿举行启用典礼，带头复产，预示着曾是出口大国的印度将卷土重来。目前正值铁矿石价格在7月创下10年低位后回升。

印度最高法院在2012年对Goa邦的铁矿石生产下达禁令，部分是为了取缔非法采矿，这使得出口遭到冻结，2010/11年度时出口曾达约5,000万吨。法院去年4月解除禁令，但企业必须等待环保等其他问题在政府中过关。

Vedanta副总裁Aniruddha Joshi表示，在雨季于9月结束后，Goa的采矿才会加速成长，企业将得以轻松达到本财年的产量目标，尽管起步比较晚。

然鉴于价格因供给过剩而急跌，买家将不容易找到。

“重拾客户将不是件容易的工作，主要是欧洲和日本的客户，”Joshi在电话中表示。“但我们已创造出自己的缝隙市场，主要是在中国。有三家中国钢厂有兴趣与我们接洽。”

印度已将低品质的铁矿石出口关税从30%降至10%，主要是为了帮助企业出售Goa含铁量低于58%的铁矿石。(完) (编译 戴素萍 审校 高琦)