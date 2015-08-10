全球钢铁：印度最大铁矿石出口邦在停产三年后复产

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新德里8月10日 - 印度最大民间矿商Vedanta Ltd 的主管对路透表示，该国最大铁矿石出口邦Goa，在近三年停产后于周一复产，且可能在本财年触及法院规定的年产量上限2,000万吨。
Vedanta在其Codli矿举行启用典礼，带头复产，预示着曾是出口大国的印度将卷土重来。目前正值铁矿石价格在7月创下10年低位后回升。
印度最高法院在2012年对Goa邦的铁矿石生产下达禁令，部分是为了取缔非法采矿，这使得出口遭到冻结，2010/11年度时出口曾达约5,000万吨。法院去年4月解除禁令，但企业必须等待环保等其他问题在政府中过关。
Vedanta副总裁Aniruddha Joshi表示，在雨季于9月结束后，Goa的采矿才会加速成长，企业将得以轻松达到本财年的产量目标，尽管起步比较晚。
然鉴于价格因供给过剩而急跌，买家将不容易找到。
“重拾客户将不是件容易的工作，主要是欧洲和日本的客户，”Joshi在电话中表示。“但我们已创造出自己的缝隙市场，主要是在中国。有三家中国钢厂有兴趣与我们接洽。”
印度已将低品质的铁矿石出口关税从30%降至10%，主要是为了帮助企业出售Goa含铁量低于58%的铁矿石。(完) (编译 戴素萍 审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”