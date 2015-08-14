《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(8月10日-14日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国央行：完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%

中国央行周二宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自今日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。

--中国数据：7月工业和投资俱疲指向经济破位风险，稳增长政策不会退场

中国周三公布的7月工业、投资和消费数据全面超预期下滑，结合此前PPI创下近六年低点和进出口双降逾8%，显示经济内在下行压力较大，下半年增速存在破七风险。

--中国贸易：外贸下行压力加大，今年出口仍有望实现正增长--商务部

中国商务部部长助理张骥周四表示，当前外贸下行压力加大，传统优势弱化，外贸企业普遍经营不容易。预计今年出口仍有望实现正增长，进口仍将在低位徘徊，但降幅将继续收窄。

--中国数据：救市因素致7月新增信贷创逾六年新高，稳增长仍需政策宽松

中国7月新增人民币贷款创逾六年新高，M2增速亦创一年新高，远超央行年初12%目标。分析人士表示，M2增速扩大系受前期降准释放流动性影响，而证金公司股灾救市资金则为推升当月新增贷款虚高主要原因，剔除这一因素，显示实体经济需求仍旧疲弱态势不改。

--中国数据：7月实际使用外资(FDI)同比增长5.2%，增速大幅提升--商务部

中国商务部周四公布，今年7月实际使用外资（FDI）金额同比增长5.2%，较前月的0.7%大幅提升。

--《焦点》中国专项金融债定向输血长期资金，贴息如何落地引关注

中国为挽经济颓势将推出万亿元专项金融债发行计划，财政部贴息以及募集资金定向投放地方基础建设项目，均显示其定向精准发力的良苦用心，通过向融资主体直接投放长期低成本资金，以提升政策稳增长的实际效力。

--中国政策：城市地下综合管廊先规划、后建设，鼓励由企业投资建设和运营

中国国务院周一发布关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见，明确各城市人民政府要按照“先规划、后建设”的原则编制专项规划，鼓励由企业投资建设和运营管理地下综合管廊。

--中国政策：促进旅游投资和消费，发展旅游投资项目资产证券化产品

为应对经济下行压力，扩大内需，中国国务院周二发布进一步促进旅游投资和消费的若干意见，明确提出拓展旅游企业融资渠道，支持符合条件的旅游企业上市等。

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【外汇】

--《综述》中国央行笃定人民币快贬已完成纠偏，意在市场化而非促出口

在出其不意地实施人民币中间价改革两天后，中国央行明确亮出此次汇率主动调整的“底牌”：中间价和市场汇率积累的3%左右的贬值压力已释放，汇率偏差校正基本完成。而此次汇改旨在建立市场化机制，并非以促进出口为初衷。

--《综述》人民币中间价改革剑指稳增长，汇率弹性与降准概率料同升

人民币兑美元中间价改革一石激起千层浪，离岸CNH与在岸CNY即期贬值幅度空前。业内人士将央行此举视为中国经济稳增长与汇率市场化的一箭双雕之举，人民币兑美元波动性有望进一步增强，同时亦为扩大2%日波幅限制铺路。但人民币贬值将从边际上收紧国内流动性，从而提升央行降准概率。

--《焦点》“大步快跑”的中国央行冒险之旅：人民币贬值的潘多拉宝盒已打开

人民币中间价连续两天在中国央行突袭下骤贬3.4%，市场猝不及防下纷问人民币要贬至何处？而“大步快跑”的央行要如何拿捏好人民币汇率超调风险？交易人士预计人民币下半年震荡贬值走势就此拉开。

--离岸人民币：中国发改委批复国开行50亿元外债规模，用于发行宝岛债

中国国家发展改革委周二公布，同意安排国家开发银行外债规模50亿元人民币，通过在台湾发行人民币债券满足该行境外人民币业务需求。 ==========================================================================

【金融】

--《分析》中国公开市场净投放平滑汇市干扰，降准对冲仍待时机

中国央行公开市场本周重回小幅净投放，规模50亿元人民币。分析人士指出，近期人民币汇率大幅贬值，虽然尚难撼动资金面整体宽松格局，但机构对资金外逃带来流动性收紧疑虑有所升温，公开市场操作意在安抚预期。

--中国金融：二季度商业银行不良贷款继续上升，信用风险总体可控--银监会

中国银监会周一公布，今年二季度末商业银行信用风险继续上升，不良贷款率达1.50%，较上季末上升0.11个百分点，信用风险总体可控。

--《市场洞察》辽宁地方债流标提升银行话语权，定向发行比例料提高

中国地方债5月启动发行以来一直顺风顺水的局面在上周五被辽宁债意外流标打破。从个案来看，辽宁地方债受冷落固然有财政存款分布过于集中等偶然因素，但也反映出地方债持续的低利率大量供给已逼近银行承受极限。

--中国债市：7月债券托管增量为历史次高，基金增持创新高--中债登

中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，7月末债券托管余额为31.35万亿元人民币，当月增加7,872亿元，尽管较上月的历史高点1.01万亿元有所下降，但仍为历史次高。

--中国保险：明年底规模有望超日本，5-7年内赶上美国--保监会主席

中国国内保险业2015年上半年利润增幅突破200%。保监会主席项俊波表示，随着经济的不断进步，中国保险业仍有很大增长空间；按照当前年均增速计算，明年年底国内保险业规模将有望超过日本，五到七年内赶上美国。

--中国金融：大力发展政府支持的融资担保机构，建政银担合作模式--国务院

中国国务院周四表示，大力发展政府支持的融资担保机构，省级再担保机构三年内基本实现全覆盖，研究设立国家融资担保基金，完善银担合作模式。

--中国金融：农行将全面推广三农金融事业部改革试点，覆盖到所有县域支行

按资产计中国第三大银行--中国农业银行周四表示，该行将全面推开三农金融事业部改革试点，目前总行已经发文计划将三农金融事业部试点覆盖到所有县域支行。

--路透专访：经济放缓无碍花旗布局中国，看好人民币国际化机会--高层

曾被视为“狼来了”的外资银行在中国市场的本土化之路难言顺畅，近两年更是不断有外资行在部分业务条线上退出中国。不过，作为首批注册成为本地法人银行的外资行之一，花旗银行依然看好中国市场，并积极布局人民币国际化和“一带一路”战略带来的业务机会。

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【证券/行业】

--香港个股：深港通仍待监管部门批准，本月开始技术测试--港交所CEO

香港交易及结算所（港交所）行政总裁李小加周三称，深港通仍等待监管部门批准，但本月开始市场系统开发工作。

--中国个股：阿里巴巴与苏宁云商战略互投，将整合优势打造O2O移动产品

中国家电连锁和电子商务领域的两大巨头结成战略互投联盟。中国大型家电连锁企业--苏宁云商周一宣布，与阿里巴巴集团达成全面战略合作，阿里巴巴将成为苏宁云商的第二大股东。

--全球贸易：中国钢铁出口价格进一步下降，令欧洲业界担忧--Eurofer

欧洲钢铁行业组织Eurofer周四表示，来自中国廉价出口产品的不公平竞争愈演愈烈，这让欧洲钢铁企业感到担忧。之前，中国钢铁厂商下调了出口价格。

--《焦点》人民币贬值或使中国从煤炭进口国变身出口国

人民币贬值，或令本已供应过剩的全球大宗商品市场再次受创，因这次意外之举了凭添了中国从全球最大的煤炭进口国转为净出口国的几率。

--中国企业：小米与台湾鸿海富士康合作在印度组装智能手机

中国智能手机生产商小米已与鸿海富士康展开合作，将在印度开始组装手机，这是小米首次在世界第三大的印度智能手机市场采取这样的举动，该公司正积极扩大市场份额。

--中国农业：2014/15年度大豆进口量或创7,600万吨的纪录--官方智库