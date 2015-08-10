路透基点：神州租车首次踏足海外贷款市场，欲筹款2亿美元--TRLPC

路透香港8月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国最大租车公司--神州租车欲筹措2亿美元一年期贷款，这是该公司首次踏足海外贷款市场，此前几个月亦通过其他方式筹措了资金。

消息人士称，瑞士信贷是这笔贷款案的唯一牵头行兼簿记行，并在7月底向有限的数家银行推介了该案。

消息人士称，该笔贷款提供的最高综合收益在200-300个基点的高端。

所筹资金将用于一般企业用途。

神州租车继1月底首次发行5亿美元的票据后，于上周刚刚完成发行3亿美元票据，两笔债券发行均为五年期(附三年不可回购期)。上周发债的票面利率为6.25%，1月的票面利率为6.125%。

神州租车两个月前亦在贷款市场筹得10亿元人民币三年分期偿还贷款。

渣打银行任这笔无担保贷款的牵头行兼簿记行，最高前端费用为50个基点，是中国人行利率的103%。消息人士称，贷款分配额度正在最后敲定。

神州租车于2007年9月在北京成立，目前公司在中国70个主要城市均有业务，有超过717个服务网点。该公司的主要股东包括联想控股、美国华平和美国汽车租赁公司Hertz.(完)