重温稿-台湾货币市场：短率稳于低位，公债交割未见紧缩市况

* 公债交割紧缩因子未紧缩市场资金 * 短票市场券很少，利率蠢动向下 * 债券RP市场因周初的交割较多资金有所流动但不缺 记者 高洁如 路透台北8月10日 - 台湾银行间短率周一持稳低位不变。市场资金持续宽裕，虽有公债 交割等紧缩因子，但资金调度市场变化不大，利率多能持稳上日。 资调人士表示，今日有公债交割300亿台币，因是30年期长券，买方以寿险为主力，但 市场上的资金未见明显缺少，仅有寿险的资金流动较大，银行则续宽裕，在市场找钱不难， 一周的拆借利率大致能稳于低位。 “我们拆借利率也都还是平稳，没有什么变化，”一位小型金融机构人士说。 今日收盘报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.386% 0.388% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.400% 0.295-0.400% --一周拆款利率区间 0.380-0.450% 0.380-0.440% --两周拆款利率区间 0.395-0.430% 0.400-0.450% **短票利率平稳** 短票方面，票券商则是表示，今日的短票发行量很少，操作上多以续作为主，并没有太 多资金需要调入，交易清淡。 调度人员表示，由于大型公股银行削减利率以求冲高短票交易量，不过市场上短票交易 缺乏可能并不是利率的问题，而是因为市场上的短票量本就不高，降利率能带入多少短票交 易仍有待观察。 票券商也提到，因近期央行的定存单标售利率续低，市场资金宽松情况持续下，不排除 若本周央行标售两年定存单利率若续走低，短票利率可能有下跌的压力。 台湾央行明日将标售两年期定期存单，金额预估为300亿台币。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.54%，同于上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 546%，前日在0.544%；上日成交量124.77亿台币，前日78.08亿台币。 台湾央行周一共发行2,636亿台币定存单。较今日存单到期金额2,640.50亿台币，存单 发行余额减4.5亿。 周央行存单到期金额总计为1兆3,705.5亿；本周余日的落点为周二5,573亿、周三2,360 .5亿、周四2,408.5亿、周五723亿。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为223亿台币，累积超额准备为1,067亿台币、 加计前期1%的超额准备2,086亿台币。 **周初交割多但资金不缺** 债市附买回(RP)市场方面，交易员指出，今日有30年期的公债交割，明日也有英特尔<I NTC.O>的外币债交割，寿险业的资金明显变少，整体而言，市场的资金多缺不一，不过若有 资金需求也大致能够快速找到，资金并不缺乏。 资调人士表示，多数投信的资金尚不匮乏，虽因企业的现金股利发放而令资金有所流动 ，不过大致上对市场影响不大。 周一有30年期公债300亿台币交割；周二也还有10.07亿美元的英特尔 美元债交 割。这令寿险的资金流动量很大。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.52-0.53%；10天期以上公司债RP主要 成交在0.62-0.63%，利率与上日大致相似。 票券商利率也大致平稳，大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率今天大致维持在 原水准，极短天期利率在0.42%，大区间在0.44%-0.49%。公司债新承做附买回利率方面，极 短天期仍在0.46%，大区间在0.48%-0.54%。但这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条 件及承作对象不同，有所差异。 本周的紧缩因子还有：周二的马来亚银行(MAYBANK) 三年期宝岛债交割，金额 3.23亿人民币、麦格理集团 三年宝岛债交割，金额2.7亿人民币。 宽松因子有：周一有101甲7期公债付息9.0亿台币；周二89甲11期公债还本300亿台币， 加上付息15.375亿台币；周三99甲7期公债付息14亿台币；周四98甲5期公债付息12.75亿台 币；周五97甲5期公债付息15.75亿台币。(完) (审校 杨淑祯)