香港个股：Elliott Capital增持东亚银行股份至5.12%，成第四大股东

路透香港8月10日 - 据联交所周一的资料显示，此前入禀法院向东亚银行 索取配股文件的国际知名对冲基金Elliott Capital近日增持东亚股份至5.12%，并成为第四大股东。

资料显示，Elliott Capital于8月4日以平均每股30.53港元买入东亚约349万股股份，涉资逾1亿港元。

本次增持后，Elliott Capital在东亚的持股比例由4.99%升至5.12%，是继日本三井住友银行、西班牙银行Caixa Bank 及国浩集团 后的第四大股东。

东亚此前向三井住友配售约66亿港元的股份，但Elliott Capital质疑交易的正当性并成功取得法院同意向东亚索取配股文件。当时Elliott Capital披露其持有东亚的2.5%股份，而Elliott Capital的基金管理规模大约256亿美元。

东亚为香港五间本地系统重要性银行之一。该股今天收跌0.66%，报30.15港元。（完）