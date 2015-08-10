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亚洲 | 2015年 8月 10日 星期一 18:30 BJT

中国反腐：解放军总后勤部原副部长谷俊山一审被判死刑，缓期二年执行

路透北京8月10日 - 新华社周一称，中国军事法院一审认定解放军总后勤部原副部长谷俊山犯贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、行贿罪、滥用职权罪，数罪并罚，决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。

同时，并处没收个人全部财产，赃款赃物予以追缴，剥夺中将军衔。

报导称，在案件审理期间，军事检察院补充起诉谷俊山犯行贿罪。

去年12月初，香港《凤凰周刊》引述消息人士的话称，谷俊山涉案约300多亿元人民币。

十八大以来中国保持高压反腐，中共中央统战部部长令计划、原中央政治局常委周永康、原军委副主席徐才厚和郭伯雄、政协副主席苏荣均被查。（完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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