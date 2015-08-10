中国反腐：解放军总后勤部原副部长谷俊山一审被判死刑，缓期二年执行

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京8月10日 - 新华社周一称，中国军事法院一审认定解放军总后勤部原副部长谷俊山犯贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、行贿罪、滥用职权罪，数罪并罚，决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。
同时，并处没收个人全部财产，赃款赃物予以追缴，剥夺中将军衔。
报导称，在案件审理期间，军事检察院补充起诉谷俊山犯行贿罪。
去年12月初，香港《凤凰周刊》引述消息人士的话称，谷俊山涉案约300多亿元人民币。
十八大以来中国保持高压反腐，中共中央统战部部长令计划、原中央政治局常委周永康、原军委副主席徐才厚和郭伯雄、政协副主席苏荣均被查。（完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”