路透基点：现代牧业贷款额扩大一倍至3亿美元--TRLPC

路透香港8月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的现代牧业在执行了超额配售权后，贷款规模扩大一倍至3亿美元。

花旗集团和荷兰合作银行是此次贷款的牵头行兼簿记行，此外还有其他24家银行参贷。

消息人士称，因联贷案回应热烈，贷款规模由7月初的5,000万美元增至1.5亿美元。

这笔贷款最高综合收益为282个基点，总债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的比率若在3.5倍及以下，则利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码255个基点，平均贷款期限为2.75年，这笔贷款有5个基点的优惠费。若倍数超过4倍，利率将调整到310个基点；若倍数在3.59-4倍，利率将在280个基点。

该额外的1亿美元贷款，将用于偿还去年7月贷得的3亿美元三年期贷款的首笔分期付款。(完)