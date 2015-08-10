路透基点：现代牧业贷款额扩大一倍至3亿美元--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的现代牧业在执行了超额配售权后，贷款规模扩大一倍至3亿美元。
花旗集团和荷兰合作银行是此次贷款的牵头行兼簿记行，此外还有其他24家银行参贷。
消息人士称，因联贷案回应热烈，贷款规模由7月初的5,000万美元增至1.5亿美元。
这笔贷款最高综合收益为282个基点，总债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的比率若在3.5倍及以下，则利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码255个基点，平均贷款期限为2.75年，这笔贷款有5个基点的优惠费。若倍数超过4倍，利率将调整到310个基点；若倍数在3.59-4倍，利率将在280个基点。
该额外的1亿美元贷款，将用于偿还去年7月贷得的3亿美元三年期贷款的首笔分期付款。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”