东南亚股市：马来西亚股市带头下跌，能源股不支倒地

路透曼谷8月10日 - 马来西亚股市周一跌至逾两年低位，马币下跌； 同时，地区能源类股受挫，因投资者鉴于全球油价下跌而出脱风险资产。 马来西亚股市 下跌1.68%，至1,654.37点，为2013年3月以来 最低收位。马币则创下1998年9月以来最低水准。 印尼股市 跌0.5%，外资卖超1,144亿卢比(844万美元)，为连 续第五日卖超。Indo Tambangraya 及Adaro Energy 等煤矿股下跌。 菲律宾股市 回吐大多数盘初升幅，收盘接近持平，外资带头抛 售能源类股，First Gen Corp 创下三周低位。 泰国股市 下跌0.6%，本周为财报季的最后一周。Thai Airway s International Pcl 下跌0.8%，该公司将周二公布财报。 越南股市 逆势上涨，收高1.78%，为7月22日以来最大升幅。Vi namilk 和BaoViet Holdings 领涨。 新加坡股市因国定假日休市。 涨跌 当日 今 年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 366.55 -2.01 -0.55 -10.77 410.77 新加坡 休市 马来西亚 1654.37 -28.28 -1.68 -6.07 1761.25 泰国 1420.13 -8.66 -0.61 -5.18 1497.67 印尼 4748.95 -21.35 -0.45 -9.14 5226.95 菲律宾 7534.35 1.83 +0.02 +4.20 7230.57 越南 614.53 10.77 +1.78 +12.63 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 戴素萍 审校 张明钧)