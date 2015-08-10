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亚洲 | 2015年 8月 10日 星期一 19:01 BJT

东南亚股市：马来西亚股市带头下跌，能源股不支倒地

路透曼谷8月10日 - 马来西亚股市周一跌至逾两年低位，马币下跌；
同时，地区能源类股受挫，因投资者鉴于全球油价下跌而出脱风险资产。
    
    马来西亚股市 下跌1.68%，至1,654.37点，为2013年3月以来
最低收位。马币则创下1998年9月以来最低水准。
    
    印尼股市 跌0.5%，外资卖超1,144亿卢比(844万美元)，为连
续第五日卖超。Indo Tambangraya 及Adaro Energy 
等煤矿股下跌。
    
    菲律宾股市 回吐大多数盘初升幅，收盘接近持平，外资带头抛
售能源类股，First Gen Corp 创下三周低位。
    
    泰国股市 下跌0.6%，本周为财报季的最后一周。Thai Airway
s International Pcl 下跌0.8%，该公司将周二公布财报。
    
    越南股市 逆势上涨，收高1.78%，为7月22日以来最大升幅。Vi
namilk 和BaoViet Holdings 领涨。
    
    新加坡股市因国定假日休市。   
    

                                                涨跌    当日  今
年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   366.55    -2.01   -0.55  
-10.77   410.77
    新加坡                   休市
    马来西亚                  1654.37   -28.28   -1.68  
 -6.07  1761.25
    泰国                      1420.13    -8.66   -0.61  
 -5.18  1497.67
    印尼                      4748.95   -21.35   -0.45  
 -9.14  5226.95
    菲律宾                     7534.35     1.83   +0.02  
 +4.20  7230.57
    越南                        614.53    10.77   +1.78  
+12.63   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
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    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 戴素萍 审校 张明钧)

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