马来西亚期市：棕榈油期货持续下跌，对数据心存审慎

路透雅加达8月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一下滑，跌势进入第七 周，因交易商仍对周一公布的贸易和产量数据审慎以对，尽管有迹象显示 本月马来西亚的出口有所增加。 马来西亚10月指标棕榈油期货 下滑0.64%，至每吨2,030马 币，回吐盘初升幅。 “期货下跌，受马来西亚棕榈油总署(MPOB)公布的报告所累，该报告 被认为偏空，”一外国大宗商品经纪商交易员表示。 “产出增加，结转库存也增加。” MPOB周一表示，7月底马来西亚棕榈油库存增加5.29%至227万吨，前 月底修正为215万吨；产量则增加2.93%。 “跌势已够多了，除非基本面再次(恶化)，”一位交易员表示。他并 指称，如果出口仍高，价格可能会反弹。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 张明钧)