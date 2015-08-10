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亚洲 | 2015年 8月 10日 星期一 19:51 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货持续下跌，对数据心存审慎

路透雅加达8月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一下滑，跌势进入第七
周，因交易商仍对周一公布的贸易和产量数据审慎以对，尽管有迹象显示
本月马来西亚的出口有所增加。
    
    马来西亚10月指标棕榈油期货 下滑0.64%，至每吨2,030马
币，回吐盘初升幅。
    
    “期货下跌，受马来西亚棕榈油总署(MPOB)公布的报告所累，该报告
被认为偏空，”一外国大宗商品经纪商交易员表示。
    
    “产出增加，结转库存也增加。”
    
    MPOB周一表示，7月底马来西亚棕榈油库存增加5.29%至227万吨，前
月底修正为215万吨；产量则增加2.93%。    
    
    “跌势已够多了，除非基本面再次(恶化)，”一位交易员表示。他并
指称，如果出口仍高，价格可能会反弹。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 戴素萍 审校 张明钧)

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