企业并购：伯克希尔哈撒韦宣布以每股235美元收购Precision Castparts

路透8月10日 - 投资大亨巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 同意收购飞机组件制造商Precision Castparts Corp ，成为该公司史上最大规模的收购。

伯克希尔哈撒韦以每股235美元收购Precision Castparts，较后者周五收盘价193.88美元溢价21.2%。

根据路透就6月28日止Precision Castparts在外流通股数计算，股票部分的交易总值326.4亿美元。该公司的长期负债有47.8亿美元。

包含债务在内，交易总值约为372亿美元。

Precision Castparts周一盘前股价在231.56美元交投。

根据证券机构申报文件，伯克希尔哈撒韦为Precision Castparts最大股东之一，持有约3%股权。

这项交易成为伯克希尔哈撒韦最大的收购案，在这之前最大收购案是在2010年以265亿美元收购Burlington Northern Santa Fe铁路公司。华尔街日报周六率先披露了收购Precision Castparts的交易。

两家公司共同声明指出，Precision Castparts将保留在奥勒冈州波特兰的总部。

瑞士信贷是Precision Castparts的财务顾问，Cravath, Swaine & Moore LLP以及Stoel Rives LLP为其法律顾问；伯克希尔哈撒韦的法务顾问为Munger, Tolles & Olson LLP。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)