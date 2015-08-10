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货币新闻 | 2015年 8月 10日 星期一 21:33 BJT

美国热股：PRECISION CASTPARTS盘初上涨，获伯克希尔哈撒韦收购

路透8月10日 - 投资大亨巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 同意收购飞机组件制造商Precision Castparts Corp ，成为该公司史上最大规模的收购。

伯克希尔哈撒韦以每股235美元收购Precision Castparts，较后者周五收盘价193.88美元溢价21.2%。

Precision Castparts盘初股价上涨19.11%至230.93美元，上交易日收报193.88美元。

伯克希尔哈撒韦盘初股价下跌1.14%至213,000.00美元，上交易日收报215,462.76美元。

(完)

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