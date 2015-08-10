美国热股：PRECISION CASTPARTS盘初上涨，获伯克希尔哈撒韦收购

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透8月10日 - 投资大亨巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 同意收购飞机组件制造商Precision Castparts Corp ，成为该公司史上最大规模的收购。
伯克希尔哈撒韦以每股235美元收购Precision Castparts，较后者周五收盘价193.88美元溢价21.2%。
Precision Castparts盘初股价上涨19.11%至230.93美元，上交易日收报193.88美元。
伯克希尔哈撒韦盘初股价下跌1.14%至213,000.00美元，上交易日收报215,462.76美元。
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。