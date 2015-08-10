美国股市：开盘上涨，受企业并购消息带动

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透8月10日 - 美国股市周一开盘上涨，此前投资大亨巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 以372亿美元收购Precision Castparts Corp ，显示并购热潮方兴未艾。
道琼工业指数 上涨92.93点，或0.53%，报17,466.31点；标普500指数 上涨11.82点，或0.57%，报2,089.39点；Nasdaq综合股价指数 升38.80点，或0.77%，报5,082.34点。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。