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市场报道 | 2015年 8月 10日 星期一 21:40 BJT

美国股市：开盘上涨，受企业并购消息带动

路透8月10日 - 美国股市周一开盘上涨，此前投资大亨巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 以372亿美元收购Precision Castparts Corp ，显示并购热潮方兴未艾。

道琼工业指数 上涨92.93点，或0.53%，报17,466.31点；标普500指数 上涨11.82点，或0.57%，报2,089.39点；Nasdaq综合股价指数 升38.80点，或0.77%，报5,082.34点。(完)

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