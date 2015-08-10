欧元债市：希腊公债收益率下滑，因预计新救助协议快将达成

路透伦敦8月10日 - 希腊公债收益率(殖利率)周一下跌最多150个基点，因市场越来越相信希腊很快将完成860亿欧元新救助协议的谈判，从而避免该国陷入金融崩溃并能继续留在欧元区。

本周欧元区国家的重要经济数据和新债发行不多，市场焦点重回希腊。一希腊官员表示，希望最迟会在周二早间完成与国际债权人的谈判。

谈判一旦完成，希腊将有资金在8月20日期限向欧洲央行偿付35亿欧元，最终使希腊公债纳入欧洲央行资产购买计划的公债购买范围内。

希腊两年期公债收益率 大跌146个基点，至19.52%，10年期公债收益率 下滑66个基点，至11.23%。

围绕希腊的乐观情绪对南欧国家公债无甚影响。意大利 和西班牙 10年期公债收益率分别报1.83%和1.97%。

接受路透访问19位交易商中，有12位预计希腊救助计划将在本周达成，而五位预计本周达成协议的可能性很高。

一希腊财政部高级官员向路表示，目标是欧元区财长在8月14日评审救助协议内容。