美国热股：巴伦周刊预计卡特彼勒股价明年将反弹至90美元

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透8月10日 - 巴伦周刊称全球最大的建筑和采矿设备厂商卡特彼勒 明年股价将反弹至90美元。
巴伦周刊在一则周六发表的报导中称，卡特彼勒在业务滑坡期间通过削减成本但不降低产能的做法提升盈利能力，且看似该公司可能更好地利用下一次订单高峰。
卡特彼勒股价在7月27日触及近四年低位74.77美元，截至周五收盘，该股年内累积下跌约16%。
卡特彼勒在周一早盘最新上扬3.2%，报79.79美元。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。