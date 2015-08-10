美国热股：巴伦周刊预计卡特彼勒股价明年将反弹至90美元

路透8月10日 - 巴伦周刊称全球最大的建筑和采矿设备厂商卡特彼勒 明年股价将反弹至90美元。

巴伦周刊在一则周六发表的报导中称，卡特彼勒在业务滑坡期间通过削减成本但不降低产能的做法提升盈利能力，且看似该公司可能更好地利用下一次订单高峰。