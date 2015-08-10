欧洲汇市：英镑兑全线下跌的美元小涨，但仍接近三周低位

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦8月10日 - 英镑兑全线下跌的美元周一小涨，但仍接近三周低位，因投资者押注几乎肯定美国联邦储备理事会(美联储/FED)加息将早于英国央行。
上月在英国央行总裁卡尼称更接近升息后，市场传闻英国央行可能最早在11月升息，甚至可能早于美联储。立场温和的货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯也曾表示，对英国央行要等到美联储升息后才行动的想法是“愚蠢的”。
上周公布的英国央行最新货币政策会议记录显示，仅有一位委员投票赞成立即加息。而诸多市场人士原先的预期为至少有两位委员会赞成加息。
虽然市场因此推迟对英国央行加息的预期，但上周五公布的美国就业数据推高了有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能年末前加息的预期，最早可能为9月，即便不是，也将在12月。
这带动美元指数 触及近四个月高位，英镑兑美元 跌至三周低点1.5424美元。但周一英镑上涨至1.5539美元。
“在G10货币中，(因美国升息押注而)变动最小的货币可能是英镑，只是因为市场的认知，这大概是对的，是美国和英国的周期位置很类似，”RBC Capital Markets汇市策略部全球主管Adam Cole说。
“所以美联储在9月升息的可能性愈发增加，英国央行在11月，或最迟在2月升息的可能性愈发增加。”
英镑兑欧元 上涨0.1%，至0.7073英镑，离上月触及的七年半高位0.6951英镑不远。
汇市交易商将关注的英国主要经济数据是，周三包括薪资在内的就业市场数据，该数据受到英央行的密切关注。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。