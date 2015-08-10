欧洲汇市：英镑兑全线下跌的美元小涨，但仍接近三周低位

路透伦敦8月10日 - 英镑兑全线下跌的美元周一小涨，但仍接近三周低位，因投资者押注几乎肯定美国联邦储备理事会(美联储/FED)加息将早于英国央行。

上月在英国央行总裁卡尼称更接近升息后，市场传闻英国央行可能最早在11月升息，甚至可能早于美联储。立场温和的货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯也曾表示，对英国央行要等到美联储升息后才行动的想法是“愚蠢的”。

上周公布的英国央行最新货币政策会议记录显示，仅有一位委员投票赞成立即加息。而诸多市场人士原先的预期为至少有两位委员会赞成加息。

虽然市场因此推迟对英国央行加息的预期，但上周五公布的美国就业数据推高了有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能年末前加息的预期，最早可能为9月，即便不是，也将在12月。

这带动美元指数 触及近四个月高位，英镑兑美元 跌至三周低点1.5424美元。但周一英镑上涨至1.5539美元。

“在G10货币中，(因美国升息押注而)变动最小的货币可能是英镑，只是因为市场的认知，这大概是对的，是美国和英国的周期位置很类似，”RBC Capital Markets汇市策略部全球主管Adam Cole说。

“所以美联储在9月升息的可能性愈发增加，英国央行在11月，或最迟在2月升息的可能性愈发增加。”

英镑兑欧元 上涨0.1%，至0.7073英镑，离上月触及的七年半高位0.6951英镑不远。